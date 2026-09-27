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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شكاوى من صعوبة رياضيات 3 ابتدائي|الأهالي: بنحل المسائل بـChatGPT|والتعليم:طورناه بالطراز الياباني

منهج رياضيات 3 ابتدائي
منهج رياضيات 3 ابتدائي
ياسمين بدوي

عبر أولياء أمور تلاميذ الصف الثالث الإبتدائي بمختلف المدارس ، عن شكواهم من صعوبة منهج الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي هذا العام .

حيث قال محمد أبو طبل ولي أمر في منشور له على فيس بوك : معذرة لسيادة الاستاذ الدكتور واضع منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي ، انا انسان المفروض كبير يعني عندي داخل ٣٧ سنه خريج كلية علوم بتقدير (ج.ج) ، اعمل في مجال هندسي بقالي ١٤ سنه تقريبا ، ودرست في الجامعة رياضة بحتة واقتصاد ومحاسبة ، ودرست في الثانوية رياضه ٢ ( جبر هندسه تفاضل تكامل استاتيكا وديناميكا ,....) ، ودرست في الاعدادي رياضيات (جبر وهندسة) ، ودرست في ابتدائي حساب ( ضرب قسمه جمع طرح )

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وأضاف : مع ذلك لما بقعد عشان احل لبنتي مسأله ، بأفكر وافهمها الاول وممكن أستعين بصديق عشان اعرف احلها وبعدين احاول اشرحها للبنت اللي في ثالثه ابتدائي ، معلش يعني هل العيب فيا .. مش كدا ياجماعه دا مش تطوير

وقالت هبة مظهر ولية أمر : منهج الرياضيات بتاع تالته ابتدائي ، بيحسسك بحاجه من 3  ، يا المدرس مابيعرفش يوصل المعلومه ، يالطفل غبي مابيفهمش ، يا الام جاهله مااتعلمتش

وقالت رنا سعيد ولية أمر : منهج رياضيات 3 ابتدائي صعب جدا ومعقد ، ده منهج لتكريه الطفل في التعليم استحاله ده يكون منهج ياباني

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الحفظ هو الحل 

وقالت وفاء حمد ولية أمر : في مدرسين بدأت تستخدم طرق النسخ واللصق حتى الرياضيات ، بقوا يطلبوا حفظ جدول الضرب زي ما هو عشان المدرسين نفسهم معترفين ان المنهج صعب على عمرهم ، السؤال هنا الطفل عمل ايه عشان يعقدوه كده ويطلع متعقد

وقالت هند سيد : منهج رياضيات تالتة ابتدائي فوق قدرات أولادنا واستيعابهم ،  أولادنا بيضيعوا في مناهج عقيمة وتعجيزية ولا يمكن يكملوا بالضغط ده حرام دول لسة اطفال والمنهج معقد جدا  وغير مناسب لمرحلتهم العمرية ، نرجو أعادة النظر في منهج رياضيات تالتة ابتدائي

أم تتساءل  :  ده منهج طالب في تالتة ابتدائي وللا امتحان قبول في كلية الهندسة؟

وقالت مروة محمد : أنا ببص في الواجب وبقول هو ده منهج طالب في تالتة ابتدائي وللا امتحان قبول في كلية الهندسة؟! ، أنا كأم محتاجة أراجع قانون التوزيع قبل ما أساعد ابني!  ، وقال بدر محمد : ده منهج هندسة ميكانيكية سنة ٤

حل الواجبات بـ ChatGPT

وقال علام رمضان : طفل في سن صغير بيواجه كمية كبيرة من المعلومات والواجبات والأنشطة والتقييمات، وأحيانًا الأسرة نفسها بتلاقي صعوبة في مساعدته ، لأنهم ببساطة ما درسوش بالطريقة دي ولا قابلوا النوع ده من المناهج في زمانهم ، وبالتالي اصبح الذكاء الاصطناعي هو اللي بيحل الواجب  ، الأمهات والآباء، من كتر الضغط والتعقيد والمسائل اللي في الكتب، بقوا بيلجأوا لـ ChatGPT وبرامج الذكاء الاصطناعي عشان يعرفوا يحلوا واجبات سنة تالتة ورابعة!

وأضاف : مش معنى كده إننا نرفض التطوير، لكن السؤال: هل التطوير الحالي فعلًا مناسب لكل مرحلة عمرية؟ .. المنهج الحالي محتاج مراجعة

مسائل عن جدول الضرب

وقالت ريهام محمد : انا عندي تالتة ابتدائي وبذاكر لنفسي على النت علشان اقدر اوصلها المعلومة واوقات بخرج معرفش حاجة .. طيب الاولاد هيفهموا ازاي؟

وأضافت: المسائل كلها في الدرس التاني عن جدول الضرب ، اللى المفروض لسة أول مرة ياخدوه ، يعنى مطلوب منهم يحفظو جدول الضرب ويحلو عليه اول مع بدء الدراسة .. لنا الله في منظومة التعليم دي

وقالت مودة اسماعيل : أنا ابني في سنة تالتة ابتدائي بيقولي تعالي وريني ياماما احلها ازاي ،و انا اصلا مش فاهماها ، فبروح اجيب الإجابة من على النت واحاول افهمهاله.

وزارة التربية والتعليم : تم تطوير منهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني للصفين الثاني والثالث الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تدريس مناهج الرياضيات الجديدة  للصفين الثاني والثالث الابتدائي باللغة العربية في المدارس العربية، وباللغة الإنجليزية للطلاب الدارسين باللغة الإنجليزية

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليابان تعد من أفضل خمس دول عالميًا في مجال التعليم، وتمتلك خبرات متميزة في الرياضيات والتكنولوجيا، وهو ما يدفع الوزارة للاستفادة من هذا النموذج التعليمي الناجح في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين البلدين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة يتم وفق مخرجات التعلم اليابانية، مؤكة وجود تنسيق وتواصل دائم بين الوزارة والخبراء اليابانيين ووزارة التعليم اليابانية، بما يضمن تطبيق أحدث النظم التعليمية العالمية وإعداد الطلاب بمهارات تتواكب مع متطلبات المستقبل.

الصف الثالث الإبتدائي منهج الرياضيات الثالث الإبتدائي صعوبة منهج الرياضيات

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