العميد اسم كبير وكلنا وراه .. هاني حتحوت يُدعّم حسام حسن

وجّه الإعلامي هاني حتحوت رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا دعمه له، مع التشديد على أهمية تهدئة الأجواء خلال الفترة الحالية من أجل مصلحة المنتخب الوطني.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»: «أنا من جانبي كل الدعم للكابتن حسام حسن، ومع حق أي حد في إنه يكون زعلان، لكن برضه منروحش من فوق أوي لتحت أوي».

وأضاف: «ومن جانبي أنصح الكابتن حسام حسن إنه ليس كل ما ينجز يقال، إنجازات ضم اللاعبين، وإفاقة اللاعبين، وإعادة اللاعبين إلى مستواهم، دي كلنا عارفينها، مش لازم أنت اللي تقولها خالص».

وتابع “حتحوت” موجهًا حديثه إلى المدير الفني للمنتخب: «لأن العميد اسم كبير أوي، وكلنا وراه. ربنا يوفقك».

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على ضرورة تهدئة الأجواء المحيطة بالمنتخب، قائلًا: «بس مهم جدًا إن تهدأ الأمور عشان المنتخب، وعشان شكل منتخبنا الوطني، وحالة المزاج العامة المهمة جدًا».