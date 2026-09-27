«الالتفاف تحوّل لانقسام» .. «حتحوت» يكشف أسباب استياء اتحاد الكرة من تصريحات حسام حسن

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حالة استياء داخل اتحاد الكرة المصري تجاه بعض التصريحات الأخيرة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، موضحًا أن هناك عدة أسباب وراء هذا الموقف.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، إن السبب الأول يتعلق بحالة الالتفاف الجماهيري حول منتخب مصر، والتي عادت بعد سنوات من الغياب عن المدرجات، موضحًا أن هناك تخوفًا من تحول هذه الحالة من الدعم إلى الانقسام.

وأضاف: «حالة الالتفاف اللي حصلت بعد سنين طويلة من الغياب الجماهيري حول المنتخب بتضيع سريعًا، وسريعًا جدًا، وتحولت من حالة التفاف إلى حالة انقسام».

وأشار «حتحوت» إلى أن المنتخب شهد قبل ذلك أزمة مع جماهير الزمالك قبل كأس العالم، قبل أن تظهر أزمة جديدة مع جماهير الأهلي، رغم الدعم الذي قدمه جمهور النادي للمنتخب عقب المونديال، متسائلًا عن أسباب وصول الأمور إلى هذه المرحلة.

وأوضح أن السبب الثاني لحالة الاستياء داخل اتحاد الكرة يرتبط بتصريحات حسام حسن بشأن الأندية المصرية ومستوى منافسات الدوري واللاعبين، قائلًا: «الأندية المصرية اللي تهكم الكابتن حسام حسن على أدائها وأداء لاعبيها وعلى مستوى البطولة، كلها تقع تحت مظلة اتحاد الكرة».

وأضاف «حتحوت» أن السبب الثالث يتعلق بتصريحات المدير الفني بشأن مباراة جنوب أفريقيا الودية، إلى جانب حديثه عن عدم حضور مباريات الدوري خلال فترة سابقة بسبب عدم تجديد تعاقده.

وتابع: «ليه بعد تجديد التعاقد، وبعد حالة الود اللي كانت موجودة وقت إعلان التعاقد، تقول إن ماتش جنوب إفريقيا مش بمزاجك، وإنك محضرتش ماتشات الدوري بسبب عدم تجديد تعاقدك في الفترة دي؟».

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل حول علاقة حسام حسن باتحاد الكرة والأندية والجماهير، بالتزامن مع استعداد منتخب مصر لخوض مبارياته المقبلة، وسط مطالب بالحفاظ على حالة الدعم الجماهيري المحيطة بالمنتخب.