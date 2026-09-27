بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة داليا البحيري

وأطلت داليا البحيري، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأخضر اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت داليا البحيري، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل ليتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا البحيري، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا البحيري