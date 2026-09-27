«شوبير» يكشف كواليس أزمة حسام حسن والشناوي: الكلمة غير لائقة وبيان الأهلي كان جاهزًا

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس أزمة تصريح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ضد محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة والأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "حسام حسن كان يقصد بكلمة (منتهي) الغير لائقة واللي مكانش لازم تتقال، إن لما الشناوي اتصاب في كتفه وعمل العملية وسافر قعد 5 شهور بعيد عن الملاعب وملعبش حتى ماتش ودي".

وأضاف: "كانت أول مباراة في التصفيات ضد بوركينا فاسو، ومصطفى شوبير كان بيلعب كل البطولات مع الأهلي، وكانت التوقعات بتشير إن شوبير هيكون الأساسي، لكن حسام حسن فضل الخبرة ودفع بالشناوي في التصفيات، ده كان القصد".

وتابع شوبير: "لكن الكلمة غير لائقة، هتقولي إنه قعد يتكلم دقيقة كاملة بعدها تقدير واحترام للشناوي، هقول موافقك، لكن الكلمة متنفعش".

وأوضح أن رد فعل النادي الأهلي كان عنيفًا جدًا ضد حسام حسن، مؤكدًا أن بيان الأهلي كان جاهزًا بعد المباراة مباشرة، قائلاً: "حق الأهلي يدافع عن نجومه، لكن التوقيت كان مستعجل شوية، وازدادت الأزمة اشتعالًا".