حضورهما وجوبيًا .. شاليمار الشربتلي وسماح السعيد أمام المحكمة اليوم في قضية سب هالة صدقي

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على الحكم الصادر بحبسها شهرًا مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، لاتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي، في القضية رقم 634 لسنة 2026 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة.

وتنظر المحكمة في الجلسة ذاتها استئناف المتهمة الثانية، الإعلامية سماح السعيد، على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة شهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للفنانة هالة صدقي، عن الاتهام ذاته.

بلاغ للنائب العام ضد شاليمار شربتلي وسماح السعيد

وترجع تفاصيل القضية إلى تقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه كلًا من شاليمار شربتلي وسماح السعيد، بسب وقذف موكلته، على خلفية ظهور المتهمة الأولى في حلقة بودكاست مع المتهمة الثانية، وتضمن البلاغ اتهامات اعتبرها دفاع الفنانة هالة صدقي مسيئة إليها.

وأرفق محامي الفنانة بالبلاغ فلاشة وحوافظ مستندات، قال إنها تتضمن أدلة تؤيد ما ورد في بلاغه، والذي قيد برقم 82667 عرائض مكتب النائب العام.

وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بفحص حلقة البودكاست المقدمة من دفاع الفنانة هالة صدقي بمعرفة مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، قسم المساعدات الفنية.

تقرير مباحث الإنترنت في واقعة سب هالة صدقي

وأفاد التقرير الفني بأن الحساب الذي نشرت عليه الحلقة يحمل علامة التوثيق الزرقاء، وأن بيانات الحساب مرتبطة بالمتهمة شاليمار بنت حسن بن عباس شربتلي، وفقًا لما ورد في التقرير، كما تبين قيام المتهمة الثانية بنشر الحلقة عبر حساب يحمل اسم «الإعلامية سماح السعيد».

كما تقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد سماح السعيد، باعتبارها إعلامية، إلا أن الرد أفاد بأنها ليست إعلامية ولا تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

إحالة شاليمار شربتلي وسماح السعيد للمحاكمة

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وسماع أقوال أطراف الواقعة، قررت النيابة إحالة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، فيما أقام مقدم البلاغ، بصفته مدعيًا بالحق المدني، دعوى مدنية ضد المتهمتين وطالب بتعويض مدني مؤقت قدره 500 ألف وواحد جنيه.

وبجلسة 5 مايو 2026، مثلت المتهمة الأولى شاليمار شربتلي أمام المحكمة، بينما لم تحضر المتهمة الثانية سماح السعيد، وحددت المحكمة جلسة 19 مايو 2026 للنطق بالحكم.

وفي 19 مايو 2026، قضت المحكمة بحبس المتهمتين شهرًا مع الشغل، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، وإلزام كل منهما بأداء مبلغ 50 ألف جنيه للفنانة هالة صدقي على سبيل التعويض المدني المؤقت.

المعارضة والاستئناف في قضية هالة صدقي

واستأنفت شاليمار شربتلي الحكم الصادر ضدها، إلا أنها لم تحضر أمام المحكمة الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم، لتتقدم بعد ذلك بمعارضة استئنافية تحددت لنظرها جلسة اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026.

كما عارضت المتهمة الثانية سماح السعيد في الحكم الغيابي الصادر ضدها، وحضر عنها محاميها، إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم، لتتقدم باستئناف على الحكم، وتحدد جلسة اليوم لنظر استئنافها أمام المحكمة ذاتها، بالتزامن مع نظر معارضة شاليمار شربتلي.

ومن المقرر أن يكون حضور المتهمتين وجوبيًا أمام المحكمة الاستئنافية، خلال الجلسة، للفصل في الطعون المقدمة منهما على الأحكام الصادرة بحقهما.