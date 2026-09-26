ضبط 4 متهمين في مشاجرة بالأسلحة ببورسعيد بسبب أولوية المرور

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام "أسلحة نارية ، وبيضاء" ببورسعيد.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ الجارى تبلغ قسم شرطة الضواحى ببورسعيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (عاطلين "لهما معلومات جنائية – أحدهما مصاب برش خرطوش بالقدمين وجرح قطعى بالرأس") ، وطرف ثان: عاطلين (عنصر جنائى ، نجل شقيقه "أحدهما مصاب بجرح بالرأس") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول أولوية المرور بدراجة نارية قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "أسلحة نارية ، وبيضاء" محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (2 سلاح أبيض ، فرد محلى"المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.