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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد.. والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026»، المقامة حاليًا في مصر.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة منافسات النسخة الحالية من البطولة العالمية، خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وسط مشاركة عدد من أبرز أندية كرة اليد على مستوى العالم.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد هذا العام مشاركة 10 أندية تمثل مختلف قارات العالم، من بينها الأهلي المصري مستضيف البطولة، وبرشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب الزمالك الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني.

الزمالك يحقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بتحقيق فوز كبير على فريق منتدى درب السلطان المغربي، بنتيجة 42-17، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى.

وقدم الفريق الأبيض أداءً قويًا خلال اللقاء، ونجح في فرض سيطرته على مجريات المباراة، ليحصد دفعة معنوية مهمة قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة.

مجموعة الزمالك في كأس العالم للأندية

ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، إلى جانب أندية برشلونة الإسباني، وبينيروس البرازيلي، ومنتدى درب السلطان المغربي.

وتحظى مواجهة الزمالك وبرشلونة باهتمام كبير، في ظل قوة الفريق الإسباني وامتلاكه تاريخًا حافلًا على المستوى الأوروبي والعالمي، بينما يتطلع الزمالك إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية اللعبة.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبرشلونة في تمام الساعة 3:30 عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد عبر شاشة أون سبورت، لتتاح للجماهير المصرية والعربية فرصة متابعة المواجهة المرتقبة بين الفريق الأبيض وبطل النسخة الماضية من البطولة.

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