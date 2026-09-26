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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقرر تصعيد محمد أسامة وناشئين آخرين أمام زد في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

قالت  الإعلامية دينا سليم إن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، قرر الاعتماد على عدد من العناصر الشابة وناشئي قطاع الكرة خلال مواجهة زد المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن قرار الجهاز الفني يأتي في إطار رغبته في تجهيز البدلاء ومنح ناشئي النادي فرصة قوية للاحتكاك مع الفريق الأول، حيث سيتم تصعيد محمد أسامة، لاعب قطاع الناشئين، إلى جانب عدد آخر من اللاعبين الشباب للمشاركة في المباراة، مع إراحة العناصر الأساسية وتأمينها قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في القمة يوم 11 أكتوبر.

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