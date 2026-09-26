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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يغادر لجنوب السودان غدا الأحد

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يتوجه منتخب مصر ظهر غدا، الأحد، لجنوب السودان استعدادا لمواجهة جنوب السودان ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام أنجولا في في اللقاء الذي جمعهما أمس، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات في اللقاء الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر الجاري، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب نجيل صناعي  في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.    

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

جنوب السودان منتخب مصر افريقيا

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