إسبانيا تواجه إنجلترا في أول ظهور بعد تتويجها بلقب المونديال

في أول ظهور له منذ تتويجه بطلاً للعالم قبل نحو شهرين، يحل منتخب إسبانيا ضيفاً على نظيره الإنجليزي في موقعة مرتقبة بملعب ويمبلي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.



ويخوض لويس دي لا فوينتي المعسكرَ الأول لمنتخب لاروخا بعد المونديال بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تجديد الاتحاد الإسباني لعقده، وبعد مواجهةِ "الأسود الثلاثة"، سيستضيفُ بطل أوروبا نظيره الكرواتي، قبل أن يستقبلَ المنتخبَ التشيكي.

ويُعدُ منتخبُ إسبانيا أحدَ أنجح المنتخبات في دوري الأمم، إذ بلغ النهائيَ في النسخ الثلاث الماضية وتُوج باللقب عامَ 2023.