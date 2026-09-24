نجم منتخب إنجلترا: يجب التخلي عن تقليد منتخب إسبانيا

تحدث أنتوني جوردون، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن طريقه لعب المنتخب، مشددا على أن المنتخب قادر علي التتويج بكبرى البطولات بشرط التخلي عن محاولة تقليد أسلوب المنتخب الإسباني.

وقال جوردون، في تصريحات نقلتها "بي بي سي"، إن الهزيمة أمام الأرجنتين هي الدافع الأكبر لتغيير أسلوب لعب المنتخب.

وأضاف جوردون: "هذه الندبة لا يجب أن تكون أمرًا سلبيًا، لأنها ربما تقودنا إلى الفوز في البطولات المقبلة".

وتابع: “لا يمكننا الاستمرار في النظر إلى الدول الأخرى ومحاولة أن نكون مثلها، لأننا لسنا مثلهم، نحن إنجليز ولدينا نقاط قوة خاصة بنا لا يمتلكونها، لذلك ربما نبدأ في اللعب بالطريقة التي نجيدها”.