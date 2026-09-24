قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف أثري نادر بالوادي الجديد .. العثور على مقبرة هرمية من العصر الروماني بـ «بئر الشغالة» .. صور
فلسطين في صدارة مباحثات نبيل فهمي ووزير الخارجية الروسي
قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض منتجات الأديرة بالكاتدرائية .. صور
مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر «النسخة السادسة»
دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك .. ويُكسبك 650 حسنة
الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية
كفيف يناشد وزيرة التضامن التدخل لإعادة صرف معاشه: بدون مصدر دخل
في يوبيله الذهبي .. اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يستشرف مستقبل العلوم والتكنولوجيا .. صور
مصر مركز إقليمي للطاقة.. وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مستجدات مشروع الربط الكهربائي
«التضامن» توضح ضوابط جمع التبرعات لعلاج الحالات المرضية النادرة وتكشف تفاصيل علاج الطفل يوسف
تحذير صيني شديد اللهجة لأمريكا بشأن تايوان
بالأسماء ..الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية والبيئة تلزم سفينة بوقف شحن مواد كيماوية تسببت فى روائح غازية بميناء الدخيلة

سفينة
سفينة
حنان توفيق

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السفينة المتسببة فى انبعاث روائح غازية نفاذة بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وذلك بعد ورود شكوى من أحد المواطنين بالتضرر من انتشار تلك الروائح.

وأكدت د. منال عوض أنه فور ورود البلاغ تم الدفع بلجنة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية للمعاينة واتخاذ اللازم ، حيث تم مسح المنطقة بشكل كامل وعمل القياسات البيئية اللازمة وتتبع تركيزات المواد العضوية فى الجو وسؤال الأهالى ، حيث تبين أن مصدر الروائح هو إحدى السفن التى كانت تقوم بشحن مواد كيماوية على أحد أرصفة ميناء الدخيلة، مما تسبب فى انبعاث تلك الروائح الغازية النفاذة، نتيجة ارتفاع تركيزات المواد العضوية المتطايرة فى محيط موقع السفينة، وانتشارها فى المنطقة السكنية المجاورة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن اللجنة المشكلة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ألزمت السفينة بوقف عمليات الشحن مما أدى إلى انتهاء انبعاث تلك الروائح، كما وجهت د.منال عوض الإدارة العامة للشؤون القانونية وقطاع نوعية البيئة وغرفة الأزمات بجهاز شئون البيئة بالوزارة بسرعة إجراء التحفظ الاحترازى على السفينة التي كانت تستعد للمغادرة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدور الإيجابي للمواطنين ووعيهم الكبير بأهمية الحفاظ على البيئة ، مؤكدةٌ أن حماية البيئة هي مسؤولية تضامنية والدور الإيجابي للمواطن يساهم فى دعم خطط الدولة للحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

شحن مواد كيماوية السفينة فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية المواد العضوية المتطايرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

الزمالك

الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

وليد أنور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

هيئة الاستثمار: 1500 شركة ألمانية عاملة في مصر باستثمارات 1.8 مليار دولار

صورة تعبيرية

وزيرة الإسكان تتابع أعمال مشروعات البنية الأساسية والتطوير بالمدن الجديدة

الأسمنت والحديد

أسعار الحديد والأسمنت والجبس والزلط اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد