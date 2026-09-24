التنمية المحلية والبيئة تلزم سفينة بوقف شحن مواد كيماوية تسببت فى روائح غازية بميناء الدخيلة

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السفينة المتسببة فى انبعاث روائح غازية نفاذة بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وذلك بعد ورود شكوى من أحد المواطنين بالتضرر من انتشار تلك الروائح.

وأكدت د. منال عوض أنه فور ورود البلاغ تم الدفع بلجنة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية للمعاينة واتخاذ اللازم ، حيث تم مسح المنطقة بشكل كامل وعمل القياسات البيئية اللازمة وتتبع تركيزات المواد العضوية فى الجو وسؤال الأهالى ، حيث تبين أن مصدر الروائح هو إحدى السفن التى كانت تقوم بشحن مواد كيماوية على أحد أرصفة ميناء الدخيلة، مما تسبب فى انبعاث تلك الروائح الغازية النفاذة، نتيجة ارتفاع تركيزات المواد العضوية المتطايرة فى محيط موقع السفينة، وانتشارها فى المنطقة السكنية المجاورة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن اللجنة المشكلة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ألزمت السفينة بوقف عمليات الشحن مما أدى إلى انتهاء انبعاث تلك الروائح، كما وجهت د.منال عوض الإدارة العامة للشؤون القانونية وقطاع نوعية البيئة وغرفة الأزمات بجهاز شئون البيئة بالوزارة بسرعة إجراء التحفظ الاحترازى على السفينة التي كانت تستعد للمغادرة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدور الإيجابي للمواطنين ووعيهم الكبير بأهمية الحفاظ على البيئة ، مؤكدةٌ أن حماية البيئة هي مسؤولية تضامنية والدور الإيجابي للمواطن يساهم فى دعم خطط الدولة للحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.