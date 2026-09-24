الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن عمر جابر ومحمود حمدي الونش قادة فريق الزمالك تحدثا مع لاعبي الفريق بالكامل خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن كباتن الزمالك قالا إن مستحقات الجميع تم سدادها وعلينا التركيز في الملعب فقط.

وتابع، أمامنا فترة توقف نستعد فيها بقوة لمباريات الدوري ويجب الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن

وواصل، مباراة القمة بالنسبة لها مكانة خاصة ويجب تحقيق الفوز فيها لأهميتها ولمنحها الفريق دفعة معنوية كبيرة وخطوة مهمة في جدول الترتيب

واختتم، الفترة المقبلة لن تشهد أعذار أو حجج خصوصا أن الأزمة كانت في صرف مستحقات الموسم الماضي وهذا ما تم.