أمير هشام: صرف مستحقات لاعبي الزمالك عن الموسم الماضي كاملة.. والمتبقى 25% من عقود الموسم الحالي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن لاعبي فريق الزمالك حصلوا على المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي، وكذلك المكافآت المالية الخاصة بالفوز بالدوري، مشيرًا إلى أن المتبقى حاليا مقدمات عقود الموسم الجاري وهي نسبة 25% من عقد كل لاعب داخل صفوف الفريق.

الزمالك

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: هناك امكانية لصرف المستحقات خلال شهرين، وأيضًا هناك انفراجة مالية تخص أرض أكتوبر وتسويق العضويات الجديدة.

وأضاف: بالتأكيد هناك ارتياح لدى اللاعبين بعد صرف المستحقات المتأخرة، ويتبقى فقط 25% من عقود الموسم الجاري.