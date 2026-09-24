لقاء نادر.. ترامب يستقبل الرئيس الصيني لدى وصوله إلى الولايات المتحدة

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، نظيره الصيني شي جين بينج لدى وصوله إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب العاصمة واشنطن، في مستهل زيارة دولة تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

وتأتي الزيارة بدعوة من ترامب، فيما تمثل أول زيارة دولة للرئيس الصيني إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، وتشهد لقاءً مرتقبًا بين الزعيمين لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الصينية.

ومن المقرر أن يستضيف ترامب وقرينته ميلانيا ترامب، الخميس، مراسم استقبال رسمية لشي جين بينج وزوجته بنج لي يوان في البيت الأبيض، يعقبها برنامج رسمي يتضمن محادثات بين الرئيسين وعشاء دولة.

وتتصدر ملفات التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والعناصر الأرضية النادرة، إلى جانب عدد من القضايا الدولية، أجندة المحادثات المرتقبة بين الجانبين.

وكان ترامب قد أجرى في وقت سابق من العام لقاءً مع شي خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى الصين، فيما تأتي الزيارة الحالية في إطار اتصالات رفيعة المستوى تستهدف إدارة الخلافات وتعزيز الحوار بين أكبر اقتصادين في العالم.