رئيس الوزراء: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تؤكد ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيلقي يوم الجمعة البيان الرسمي لجمهورية مصر العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات أخرى خلال اليومين القادمين.

وأوضح خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرسائل الرئيسية التي تود مصر توجيهها للعالم في كلمتها تتضمن تأكيد كامل على ثوابتها السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية، وفيما يخص الصراعات التي تحدث على مستوى العالم، ومنها الصراع الأمريكي الإيراني الجاري حاليًا.

وأضاف: «كلمة مصر تتضمن الحديث عن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في منظومة الأمم المتحدة، هناك رغبة أكيدة من العديد من الدول في حدوث إصلاحات في منظومة الأمم المتحدة».

وأشار إلى أنه جرى الحديث في إحدى الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى عن ضرورة أن يكون هناك تمثيل أكبر للدول النامية، سواء في مجلس الأمن أو في عملية اتخاذ القرارات بصورة واقعية؛ لأن أغلب المشاكل الموجودة هي في مناطق الدول النامية، وبالتالي يجب أن يكون لهم وعلى الأخص قارة إفريقيا رأي وصوت قوي جدًا في كل هذه المجالات.