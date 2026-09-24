كان مصدر إزعاج.. فيرجسون يعترف بخطورة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

تحدث السير أليكس فيرغسون، المدير الفني التاريخي لنادي مانشستر يونايتد، عن النجم المصري محمد صلاح، وما يمثله من خطورة كبيرة خلال المواجهات التي تجمع فريقه السابق بليفربول.

وبحسب التصريحات المتداولة المنسوبة إلى فيرغسون، فإن محمد صلاح كان من أبرز اللاعبين الذين يثيرون القلق أمام مانشستر يونايتد، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

سرعة صلاح ومهارته مصدر إزعاج

وأوضح فيرغسون، وفقًا للتصريحات المتداولة، أن صلاح يتمتع بمزيج مميز من السرعة والمهارة والقدرة على التحرك بشكل مستمر خلف المدافعين، إلى جانب امتلاكه حاسة تهديفية جعلته قادرًا على استغلال أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف.

ويُعد النجم المصري أحد أكثر اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة في مواجهات ليفربول أمام كبار أندية الدوري الإنجليزي، بعدما نجح على مدار سنوات في تقديم مستويات مميزة والحفاظ على معدلات مرتفعة من التسجيل وصناعة الأهداف.

أرقام استثنائية للنجم المصري

وأشار فيرجسون، بحسب ما يتم تداوله، إلى أن أرقام محمد صلاح واستمراريته على مدار مواسم متتالية جعلته واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في ظل قدرته على الحفاظ على مستواه التهديفي رغم قوة المنافسة وتغير الظروف.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول، تحول صلاح إلى أحد أبرز نجوم المسابقة، ونجح في تسجيل العديد من الأهداف وصناعة فرص حاسمة لزملائه، ليصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق.

إشادة بموهبة محمد صلاح

ووصف فيرغسون، وفقًا للتصريحات المتداولة، محمد صلاح بأنه لاعب عبقري في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن النجم المصري ترك بصمة واضحة خلال سنواته مع ليفربول.

وتعكس هذه الإشادة المكانة التي وصل إليها صلاح في الكرة الإنجليزية، بعدما أصبح اسمه مرتبطًا بالأرقام القياسية والإنجازات الفردية والجماعية، فضلًا عن حضوره المؤثر في المباريات الكبيرة.