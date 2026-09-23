محمد صلاح: نستطيع تحقيق كل أحلامنا.. والقادم أفضل مع منتخب مصر

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عدة رسائل خلال حضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مران الفراعنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات المنتخب لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأكد محمد صلاح أن لاعبي المنتخب يسعون للبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، قائلًا: «سنعمل على البناء على ما تحقق خلال الفترة الأخيرة، نحن نسير بشكل مميز».

وأضاف قائد الفراعنة: «تمكنا من إسعاد الشعب المصري، وأتمنى استمرار تلك الحالة لأطول مدة ممكنة».

وتابع: «لدينا لاعبين على أعلى مستوى، ونستطيع تحقيق كل ما نحلم به، وأن نجعل الجماهير المصرية تفخر بنا، وإن شاء الله القادم أفضل».

واختتم صلاح رسائله بالتأكيد على أهمية مساندة الجماهير، قائلًا: «دعم الشعب المصري يحدث الفارق دائمًا معنا، وسعداء بالحالة الحالية التي وصلنا لها، ونأمل في إسعادكم في الفترة القادمة».