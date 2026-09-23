سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: فكرة إقامة دولة لليهود طُرحت في مناطق عدة قبل فلسطين

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن فكرة إقامة دولة لليهود طُرحت في مناطق عدة قبل الاستقرار على فلسطين، مشيرًا إلى أن الترويج لفكرة «أرض بلا شعب» كان من العوامل التي أسهمت، بحسب قوله، في طرح فلسطين باعتبارها موقعًا لإقامة دولة لليهود.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، حيث تحدث عن تطورات العلاقات المصرية الإسرائيلية، ورؤيته لطبيعة الموقف الإسرائيلي تجاه مصر.

وقال سالم إن «بريطانيا تقف وراء الإخوان وإسرائيل والترسيم الحدودي للدول»، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك قيمة مصر ويضعها في الحسبان، مؤكدًا أن أهمية مصر تمثل أمرًا يدركه مختلف القادة الإسرائيليين، وفقًا لتصريحاته.

وأشار سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل إلى أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تحظى بأهمية كبيرة من وجهة النظر الإسرائيلية، مضيفًا أن مسؤولًا إسرائيليًا أبلغه بأن بلاده لا تريد حدوث مشكلات مع مصر.

كما تحدث سالم عن حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى إنتاج فيلم إسرائيلي تناول واقعة محاصرة كتيبة مصرية لقوات إسرائيلية خلال الحرب، معتبرًا أن إسرائيل لا تريد الدخول في صدام مع مصر، على حد تعبيره.

وفي سياق آخر، وصف سالم ما اعتبره مشكلات ناتجة عن التصرفات الإسرائيلية في غزة بأنه يعكس «فكرًا أمنيًا قاصرًا»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تضمن لإسرائيل التفوق العسكري.

وتطرق السفير عاطف سالم إلى المناهج التعليمية والخرائط المستخدمة في مصر، مشيرًا إلى انتقادات إسرائيلية سابقة بشأن عدم الاعتراف بها في بعض الخرائط التعليمية، كما قال إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذف كلمة «فلسطين» من المناهج، وفقًا لما ذكره خلال اللقاء.

كما اتهم سالم الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين بخلط الحقائق بالشائعات، وقدم خلال حديثه تقييمات وادعاءات بشأن صلاته بأجهزة إسرائيلية، وهي تصريحات جاءت على لسانه خلال البرنامج.