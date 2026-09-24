البابا تواضروس يستكمل «قوانين روحية للحياة» .. ويؤكد: الصليب علامة الحب الكامل .. صور

استكمل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم من كنيسة مار بولس الرسول بمدينة العبور، سلسلة «قوانين روحية للحياة»، متناولًا في حديثه «قانون الصليب علامة الحب الكامل»، بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد اكتشاف خشبة الصليب.

وأوضح قداسة البابا أن الصليب هو إعلان عملي عن محبة الله للإنسان، مشيرًا إلى أن كنيستنا القبطية تحتفل بعيد الصليب ثلاث مرات سنويًا، وأن الاحتفال هذا العام يحمل مغزى تاريخيًا، لمرور 17 قرنًا على اكتشاف خشبة الصليب.

سبع صور للحب

وقدم قداسته سبع صور للحب أعلنها السيد المسيح على الصليب، يمكن للإنسان أن يقتدي بها في حياته اليومية، وهي: الغفران، وقبول الآخر، والوفاء، واحتمال الألم، والاحتياج والاتضاع، وتكميل العمل، والخلاص والطمأنينة.

وأشار البابا إلى أن حب الصليب يظهر في قدرة الإنسان على مسامحة الآخرين، وقبول الغريب، والوفاء لأسرته ومجتمعه وكنيسته وخدمته، واحتمال الآلام المختلفة، مع إظهار الاحتياج للآخر باتضاع، وإتمام مسؤولياته وأعماله بأمانة وكمال.

واختتم قداسته بالتأكيد على أن المحبة لا تكون مجرد كلمات، وإنما حياة عملية، وأن الإنسان يستطيع أن يعكس محبة المسيح عندما يكون سببًا في طمأنينة وخلاص ومساندة الآخرين.