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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي بكنيسة القديس ماربولس بالعبور

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

​يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعه الأسبوعي الدوري، مساء اليوم، وذلك من كنيسة القديس ماربولس الرسول بمدينة العبور.

​ومن المقرر أن يُبث الاجتماع على الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة مساءً عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، ومنها: (Aghapy TV، CTV، ME Sat، LOGOS TV)، بالإضافة إلى قناة COC.

العظة الأسبوعية 

​كما يُنقل البث المباشر لفعاليات الاجتماع عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (Coptic Orthodox Church) على منصات التواصل الاجتماعي.

​وتُعد العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني واحدة من أهم الأنشطة الرعوية والتعليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحرص قداسته من خلالها على تقديم التعاليم والرسائل الروحية والاجتماعية التي تهم الأسر والشباب، إضافة إلى شرح وتفسير آيات الكتاب المقدس، وتناول القضايا المعاصرة من منظور كنسي وروحي. 

كما تحرص الكنيسة على تنويع أماكن انعقاد الاجتماع وتنقلها بين مختلف الإيبارشيات والكنائس لتواصلٍ أفضل مع الشعب القبطي.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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