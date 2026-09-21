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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يصل كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس وسط استقبال شعبي كبير| صور

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، إلى كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بعزبة جعفر، غرب مدينة الفشن، وذلك في إطار زيارته لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا.

واستقبل المئات من شعب القرية قداسة البابا في ساحة الكنيسة، حاملين الورود واللافتات والورود، وسط حالة من الفرحة الغامرة، حيث علت أصواتهم واختلطت ألحان الفرح بعبارات المحبة والترحيب، واستغرقت رحلة قداسته من باب الكنيسة الخارجي وحتى الباب الداخلي حوالي ٤٥ دقيقة رغم أن المسافة لا تزيد عن ثلاثمائة متر، وذلك لحرص قداسة البابا مصافحتهم والتفاعل معهم.

وتوجه قداسته إلى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل الكائنة في الطابق الأرضي، والتي امتلأت هي الأخرى لآخرها بالشعب المتهلل بزيارة الأب والراعي وباركهم قداسته بصليبه. ثم صعد إلى الكنيسة الرئيسية، وفيها ألقى القمص سام غالي كاهن الكنيسة، كلمة محبة وترحيب بقداسة البابا، ورتل كورال "روح وحياة" التابع لكنائس قرى الفشن، عددًا من التسابيح والألحان الكنسية بشكل متميز نال تشجيع وإشادة قداسة البابا، وعُرِضَ فيلمًا تسجيليًّا عن لرحلة الخدمة في عزبة جعفر  تأسيس الكنيسة" عبر ٥٤ سنة، وألقت كريستين سامي إحدى بنات الكنيسة قصيدة شعرية ترحيبًا بزيارة قداسة البابا،  وحياها قداسته مثنيًا على موهبة الشعر التي تمتلكها.

وأشار نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، في كلمته إلى أن قداسة البابا يحب عمل الخير بشكل دائم، دون أن يسمح بأن يعطل أحد ما أو أمر ما عمل الخير، مؤكدًا أن الخير يجلب الخير، وما أجمل أن يعمل الإنسان الخير لأجل الخير.

وأشاد نيافته بقرية عزبة جعفر ورح المحبة والتلاحم بين أهلها مسيحيين ومسلمين.

وألقى قداسة البابا كلمة عبر فيها عن سعادته بحفاوة الاستقبال، قائلا: "وجدت محبة كبيرة وسط أهل جعفر" لافتًا إلى أن هذه المحبة هي أكبر وأفضل ميزة يتميزون بها. وطلب منهم ترديد الآية "اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا" داعيًا أن تكون سلوك دائم في المعاملات بينهم.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة

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