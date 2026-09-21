قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزناتي: المدرسة نموذج مصغر للمجتمع.. والمعلم حجر الزاوية في بناء الهوية المصرية
بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية
جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة
مخزون السلع يكفي عامًا.. شعبة المواد الغذائية تطمئن المواطنين بشأن الأسعار
نزل 2 جنيه مرة واحدة.. هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك
رمضان قديروف يفوز بولاية رئاسية جديدة في الشيشان بـنسبة 99.85%
وزير الخارجية يبحث سبل حشد التمويل للمشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
قبل مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.. اكتمال صفوف منتخب مصر يبدأ اليوم
رئيس المتحف المصري الكبير يلتقي وزير الثقافة الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون في مجال المتاحف
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فاليات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية
مرصد الأزهر يحذر من تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى.. 69 ألف مستوطن خلال عام
بعد قرار فصل عام لأي طالب يصور معلمه.. تربوي: عقاب جيد ومناسب للمخالفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يدشن كنيسة يوسف النجار والبابا أثناسيوس الرسولي بالفشن | صور

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، مذبح وأيقونات كنيسة القديسين يوسف النجار والبابا أثناسيوس الرسولي الكائنة في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمدينة الفشن، وذلك في إطار زيارته لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا.

صلاة القداس الإلهي 

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها إلى جانب نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية، ٩ من الآباء المطارنة والأساقفة.

ولدى وصول قداسة البابا إلى الكنيسة توجه أولاً إلى الكنيسة حيث صلى صلاة قصيرة وبارك الشعب الحاضر فيها، وقال لهم: "كنيستكم جميلة وأنتم شعب جميل" وتفاعل معه الحاضرون بالتصفيق والهتاف بكلمات المحبة، بينما أطلقت بعض النساء زغاريد الفرح ابتهاجًا برؤية باباهم وراعيهم، وهو ما نفس ما فعله الشعب في كنيسة يوسف النجار والبابا أثناسيوس الرسولي، لحظة سير قداسة البابا في الممر المؤدي إلى خورس الكنيسة، وحرص قداسته على الرد على تحيتهم ومباركتهم بإشارة الصليب.

إضافة إلى المذبح، تم تدشين أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) المعروفة باسم "حضن الآب" وأيقونات حامل الأيقونات (الأيكونستاز)، والأيقونات الموجودة داخل الكنيسة.

ووقع قداسة البابا والآباء المطارنة والاساقفة على وثيقة التدشين بعد أن قرأ نيافة الأنبا إسطفانوس نص الوثيقة.

بدأ بعدها القداس الإلهي وخلاله ألقى قداسة البابا العظة وتناولت أدوار الكنيسة في حياة المؤمنين، وحددها قداسته في أربعة أدوار، هي: 
١- الكنيسة هى موضع الكلمة المقدسة: نحن نتعلم الإنجيل في الكنيسة، وفي الكنيسة توجد المنجلية (حامل الإنجيل) ونتعلم الإنجيل من خلال القراءات والوصايا والشرح والوعظ، وكلمة الله مجالاتها واسعة، هناك من يقرأ ومن يحفظ ومن يتأمل ومن يبحث وهناك من يصلي بكلام الله. نأخذ من كلمة الله الوصايا التي نعيش بها، قال لنا السيد المسيح"اَلْكَلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ،"(يو٦: ٦٣) ولذلك يجب أن تكون الكلمه المقدسة معنا على الدوام ويكون الكتاب المقدس مفتوحًا في كل بيت لنتعلم ونعيش الكلمة المقدسة، كما نقول في المزمور"وَفِي نَامُوسِهِ يَلْهَجُ نَهَارًا وَلَيْلاً."(مز١: ٢) والناموس هو كلمة الله. نتعلم التفسير وشرح الإنجيل من خلال الآباء الذين سبقوا وشرحوه لنا، ومن التداريب الجميلة أن نهدي الكتاب المقدس للبيت الناشئ ليكون هو وسيلة القراءة اليومية للبيت فيتقدس هذا البيت بالكلمة المقدسة التي تقدس الإنسان والمكان وكل شيء.

٢- الكنيسة هي موضع العقيدة المقدسة: نحن نتسلم الإيمان المستقيم من جيل إلى جيل في الكنيسة، لذلك نذكر في تحليل الخدام الآباء الذين كانوا في المجامع المقدسة التي أرست قواعد العقيدة ووضعت لنا قانون الإيمان، إذًا نتعلم الإيمان الأصيل من الكنيسة، الإيمان الذي مات من أجله الشهداء وعاش به النساك والرهبان عبر الأجيال.
العقيدة هي ما ينعقد عليه الإيمان فتكون قوية وثابتة، والكنيسة الأرثوذكسية دائمًا مستقيمة الفكر والإيمان على الدوام.

٣- الكنيسة هي موضع الذبيحة المقدسة: في الكنيسة نأتي إلى الأسرار، وقال السيد المسيح"مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ."(يو٦: ٥٦) وبالتناول يسكن المسيح في قلوبنا ويثبت فينا ونحن فيه. "وعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْني كَنِيسَتِي،"(مت١٦: ١٨) الصخرة هي الإيمان القوي وسكنى المسيح فينا وعمله المستمر والذبيحة المستمرة، فلنتقدم إلى الذبيحة بتوبة وخضوع ولنحمل المسيح في داخلنا فتتطهر حواسنا ونصبح مسيحيين حقيقيين أي نملك المسيح.

٤- الكنيسة هي موضع الصحبة المقدسة: أي القديسين الذين سبقونا للسماء ونطلب شفاعتهم، ومجتمع الكنيسة على الأرض. لابد أن نساند بعضنا البعض في حياة القداسة ونصلي لأجل بعضنا البعض.

وعقب كلمة قداسة البابا قدم نيافة الأنبا إسطفانوس كلمة محبة وشكر لقداسة البابا على مجيئه إلى الإيبارشية وافتقادها، كما شكر أحبار الكنيسة الذين شاركوا في التدشين، وفريق المهندسين والفنيين الذين قاموا على إنجاز العمل في الكنيسة.


وافتتح قداسته عقب المكتبة الاستعارية التي تم تجهيزها في الطابق الثاني بالكنيسة، حيث تفقد محتوياتها واستمع لشرح عن نظام العمل فيها.

كان قداسة البابا قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي جولة رعوية بإيبارشيات وأديرة الصعيد، بدأها بزيارة إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين والأديرة التابعة لها، تلاها زيارة دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، ثم دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، قبل أن يصل إلى إيبارشية ببا والفشن وسمسطا.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الأنبا إسطفانوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على مزارع ونجله أتلفا محصول جارتهم بكفر الشيخ

الشرطة

القبض على صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

المنشور

كان في الإسكندرية.. عودة طفل كفر الشيخ المتغيب

بالصور

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد