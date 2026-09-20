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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رسميا بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية
تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية
خالد يوسف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسمياً، عن إتاحة نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2026، وذلك للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2026-2027، بعد الانتهاء من فحص جميع طلبات التحويل المناظر وغير المناظر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة، حيث أصبح بإمكان الطلاب الآن الاستعلام إلكترونياً وبكل سهولة عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة موقف طلباتهم والجهة النهائية المرشحين لها استعداداً لبدء الدراسة.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026

يمكن لطلاب الشهادات الفنية الاستعلام عن النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على رابط موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

تقليل الاغتراب 2026

وتُظهر نتيجة الاستعلام موقف الطالب من طلب التحويل والكلية أو المعهد الذي انتهى إليه الترشيح، وفقًا للضوابط المحددة من وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب

يمكن للطلاب معرفة نتيجة طلب تقليل الاغتراب من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

- اختيار خدمة نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.

- اختيار نوع الشهادة أو الدبلوم الفني.

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب

- إدخال بيانات الدخول المطلوبة، ومنها رقم الجلوس والرقم السري.

- إدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة التالية لعرض نتيجة الطلب.

- طباعة بطاقة الترشيح النهائية والاحتفاظ بها ضمن مستندات التقديم.

ضوابط قبول طلبات تقليل الاغتراب

أوضحت وزارة التعليم العالي أن طلبات تقليل الاغتراب جرى تنفيذها إلكترونيًا، في حدود الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والشروط التي تحكم التحويلات.

طلاب الشهادات الفنية 

كانت الوزارة قد أتاحت لطلاب الشهادات الفنية تسجيل وتعديل طلبات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، قبل إغلاق باب التقديم في الموعد المحدد.

ماذا يفعل الطالب بعد ظهور النتيجة؟

وبعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، يتعين على الطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه لاستكمال إجراءات القيد والتقديم، وفق المستندات والمواعيد التي تحددها الجهة التعليمية.

كما يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة موقع التنسيق الإلكتروني والصفحات الرسمية لوزارة التعليم العالي للحصول على أي تحديثات تتعلق بإجراءات القبول، وتجنب الاعتماد على المعلومات غير الرسمية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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