التعليم العالي: تقليل الاغتراب يتم إلكترونيًا ولا تُقبل الطلبات الورقية

نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إجراءات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولا يتم تلقي أي طلبات ورقية لتقليل الاغتراب بمكتب التنسيق، وذلك بعد أن تلاحظ تردد كثير من الطلاب وأولياء الأمور صباح اليوم على مقر مكتب التنسيق بجامعة القاهرة.

وأوضحت الوزارة أن موظفي مكتب التنسيق بجامعة القاهرة لا يتلقون طلبات تقليل الاغتراب ولا يقومون بأي إجراءات ورقية خاصة بها، حيث يتم التعامل مع كافة إجراءات تقليل الاغتراب ونتائجها إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأهابت الوزارة بالطلاب المتواجدين بمكتب التنسيق متابعة موقع التنسيق الإلكتروني فقط فيما يخص إجراءات تقليل الاغتراب ونتائجها، وعدم التوجه إلى مكتب التنسيق لهذا الغرض، بما يتيح لموظفي المكتب التفرغ لأعمالهم ، واستكمال أعمال تنسيق القبول للعام الجامعي 2026-2027 على الوجه الأمثل.

موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg