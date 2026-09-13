قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص غرقًا بشاطئ نادي الزمالك في مطروح
وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس
حسام عبد الغفار: يجب التفرقة بين هجرة الأطباء والحصول على عقد عمل بالخارج
هل يجب على الإمام السكوت قليلا بعد الفاتحة في الصلاة ليقرأها المأموم؟
بعد بيان الاعتذار.. تفاصيل اتفاق الزمالك مع بيزيرا ووكيله على رحيل اللاعب
وزير التموين: القطاع الخاص يشارك في مبادرة خفض الأسعار بأكثر من 280 منفذًا
متحدث الصحة: عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي ارتفع إلى 97 ألفًا
رئيس روساتوم: هجمات أوكرانيا على شاحنات الوقود تهدد سلامة محطة زابوريجيا النووية
التقديم بعد أسبوع.. طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي2026 والشروط النهائية
الدوري الفرنسي | ليل يعتلي الصدارة.. ولانس يعدل تأخره إلى تعادل مع لومان
فى أول يوم دراسة.. القبض على سائق أتوبيس تعاطى المخدرات قبل توصيل الطلاب بالجيزة
ترامب يدرس الإفراج عن مزيد من السجلات والوثائق السرية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: جولة سياحية لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ولجنته التنفيذية على هامش «القاهرة 2026»

جولة سياحية لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية
جولة سياحية لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية
نهلة الشربيني

نظمت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» جولة سياحية لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ولجنته التنفيذية، على هامش فعاليات الدورة، شملت زيارة المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.

وتندرج الجولة ضمن البرنامج المصاحب للدورة، وحرصًا على إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولجنته التنفيذية للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وما تتمتع به مصر من مقومات ثقافية وحضارية وسياحية.

وشملت الجولة زيارة المتحف المصري الكبير، حيث تعرف أعضاء الوفد على ما يضمه المتحف من مقتنيات وآثار تعكس عراقة الحضارة المصرية، كما تضمنت زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والتعرف على أحد أبرز المعالم الحضارية والتاريخية في العالم.

وتعكس الجولة حرص اللجنة المنظمة على أن تمتد فعاليات «القاهرة 2026» إلى ما هو أبعد من المنافسات الرياضية، بما يتيح للضيوف التعرف على تاريخ مصر وحضارتها، ويعزز أواصر التواصل والتقارب بين المؤسسات الرياضية الجامعية في القارة الإفريقية.

وتأتي دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» في توقيت تتلاقى فيه الرياضة مع احتفالات القارة، حيث يتزامن عقد الدورة مع الاحتفال بيوم الاتحاد الإفريقي واليوم العالمي للرياضة الجامعية، واحتفال الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بمرور 55 عامًا على تأسيسه؛ لتمنح الدورة بُعدًا خاصًا، وتجعل من القاهرة منصةً تحتفي بمسيرة الرياضة الجامعية الإفريقية، وتجمع شباب القارة على قيم التنافس والتعاون والصداقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل وبناء المستقبل المشترك.

وتشارك في الدورة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

وزارة التعليم العالي دورة الألعاب الإفريقية المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

ترشيحاتنا

ارشيفي

مسؤول إيراني: طهران ستنسق مع عُمان الموعد المناسب لعقد اجتماع صلالة

وزيرا خارجية السعودية والإمارات

وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان احتواء التصعيد وتوحيد المواقف الخليجية

وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البورسعيدي

عُمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي في صلالة حرصًا على تهيئة أجواء الحوار

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد