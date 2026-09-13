التعليم العالي: جولة سياحية لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ولجنته التنفيذية على هامش «القاهرة 2026»

نظمت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» جولة سياحية لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ولجنته التنفيذية، على هامش فعاليات الدورة، شملت زيارة المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.

وتندرج الجولة ضمن البرنامج المصاحب للدورة، وحرصًا على إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولجنته التنفيذية للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وما تتمتع به مصر من مقومات ثقافية وحضارية وسياحية.

وشملت الجولة زيارة المتحف المصري الكبير، حيث تعرف أعضاء الوفد على ما يضمه المتحف من مقتنيات وآثار تعكس عراقة الحضارة المصرية، كما تضمنت زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والتعرف على أحد أبرز المعالم الحضارية والتاريخية في العالم.

وتعكس الجولة حرص اللجنة المنظمة على أن تمتد فعاليات «القاهرة 2026» إلى ما هو أبعد من المنافسات الرياضية، بما يتيح للضيوف التعرف على تاريخ مصر وحضارتها، ويعزز أواصر التواصل والتقارب بين المؤسسات الرياضية الجامعية في القارة الإفريقية.

وتأتي دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» في توقيت تتلاقى فيه الرياضة مع احتفالات القارة، حيث يتزامن عقد الدورة مع الاحتفال بيوم الاتحاد الإفريقي واليوم العالمي للرياضة الجامعية، واحتفال الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بمرور 55 عامًا على تأسيسه؛ لتمنح الدورة بُعدًا خاصًا، وتجعل من القاهرة منصةً تحتفي بمسيرة الرياضة الجامعية الإفريقية، وتجمع شباب القارة على قيم التنافس والتعاون والصداقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل وبناء المستقبل المشترك.

وتشارك في الدورة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.