وزير التموين: القطاع الخاص يشارك في مبادرة خفض الأسعار بأكثر من 280 منفذًا

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القطاع الخاص أبدى استعداده للمشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع من خلال السلاسل التجارية الكبرى، بما يسهم في زيادة انتشار المبادرة وتوسيع نطاقها الجغرافي.



مبادرة خفض أسعار السلع

وأوضح وزير التموين، في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة بدأت تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع مع عدد من السلاسل التجارية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن السلع المخفضة يتم طرحها من خلال منافذ مشروع «جمعيتي» وبدال التموين وأسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى طرح السلع المخفضة من خلال أكثر من 280 منفذًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف الوصول إلى أكبر نطاق جغرافي ممكن وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

توافر السلع أو ضبط الأسواق

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تتصدى بقوة لأي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو ضبط الأسواق، مؤكدًا استمرار العمل على توفير السلع وضمان استقرار الأسواق.

وأكد وزير التموين أن مبادرة خفض أسعار السلع ممتدة وليست مؤقتة، وتستمر لمدة ستة أشهر لتشمل شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار الاستفادة منها خلال هذه الفترة.