قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل محل دواجن بشبرا الخيمة
انتصر لأهالي غزة.. إسرائيل تعمل على سحب الجنسية من صناع فيلم نازا
مصرع شخص غرقًا بشاطئ نادي الزمالك في مطروح
وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس
حسام عبد الغفار: يجب التفرقة بين هجرة الأطباء والحصول على عقد عمل بالخارج
هل يجب على الإمام السكوت قليلا بعد الفاتحة في الصلاة ليقرأها المأموم؟
بعد بيان الاعتذار.. تفاصيل اتفاق الزمالك مع بيزيرا ووكيله على رحيل اللاعب
وزير التموين: القطاع الخاص يشارك في مبادرة خفض الأسعار بأكثر من 280 منفذًا
متحدث الصحة: عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي ارتفع إلى 97 ألفًا
رئيس روساتوم: هجمات أوكرانيا على شاحنات الوقود تهدد سلامة محطة زابوريجيا النووية
التقديم بعد أسبوع.. طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي2026 والشروط النهائية
الدوري الفرنسي | ليل يعتلي الصدارة.. ولانس يعدل تأخره إلى تعادل مع لومان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التموين: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة 6 أشهر وتشمل رمضان

وزير التموين
وزير التموين
محمد البدوي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى بدء تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى.
 

 زيادة انتشار المبادرة 

وأوضح وزير التموين، في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السلاسل التجارية الكبرى تسهم في زيادة انتشار المبادرة وتوسيع نطاقها الجغرافي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أبدى استعداده للمشاركة في المبادرة من خلال السلاسل التجارية الكبرى.


وقال الدكتور شريف فاروق إن السلع المخفضة يتم طرحها من خلال منافذ مشروع «جمعيتي» وبدال التموين وأسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين.

مبادرة خفض أسعار السلع

وأشار إلى طرح السلع المخفضة من خلال أكثر من 280 منفذًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن مبادرة خفض أسعار السلع «ممتدة وليست مؤقتة»، وتستمر لمدة ستة أشهر لتشمل شهر رمضان المبارك.


وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الوزارة تتصدى بقوة لأي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو ضبط الأسواق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو توفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

التموين وزير التموين السلاسل التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

ترشيحاتنا

الدولار اليوم.. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

الدولار اليوم .. أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم 12 سبتمبر 2026.. آخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم 12 سبتمبر 2026.. آخر تحديث في البنوك

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة

7 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء في المنزل وتقليل الفاتورة

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد