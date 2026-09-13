وزير التموين: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة 6 أشهر وتشمل رمضان

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى بدء تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى.



زيادة انتشار المبادرة

وأوضح وزير التموين، في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السلاسل التجارية الكبرى تسهم في زيادة انتشار المبادرة وتوسيع نطاقها الجغرافي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أبدى استعداده للمشاركة في المبادرة من خلال السلاسل التجارية الكبرى.



وقال الدكتور شريف فاروق إن السلع المخفضة يتم طرحها من خلال منافذ مشروع «جمعيتي» وبدال التموين وأسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين.

مبادرة خفض أسعار السلع

وأشار إلى طرح السلع المخفضة من خلال أكثر من 280 منفذًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن مبادرة خفض أسعار السلع «ممتدة وليست مؤقتة»، وتستمر لمدة ستة أشهر لتشمل شهر رمضان المبارك.



وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الوزارة تتصدى بقوة لأي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو ضبط الأسواق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو توفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.