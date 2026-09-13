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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني: طهران ستنسق مع عُمان الموعد المناسب لعقد اجتماع صلالة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن المدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي تأجيل اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج.

وأشار إلى أن ذلك جاء بناءً على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك بين عُمان وإيران تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر.

وأوضح المسؤول الإيراني أن طهران ستجري بالتنسيق الوثيق مع عُمان التنسيقات اللازمة بشأن الموعد المناسب لعقد هذا الاجتماع.

ومنذ قليل ؛ أعلن وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البورسعيدي، اليوم الأحد، تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررًا عقده غدًا في مدينة صلالة، مؤكدًا أن القرار يأتي حرصًا على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء حوار بناء وتحقيق التوافق.

وقال البورسعيدي إن سلطنة عُمان تظل ملتزمة بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة.

إيران وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج الخارجية الإيرانية سلطنة عمان

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