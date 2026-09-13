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المتحدث العسكري: مصر دولة عظيمة تمتلك قوات مسلحة قوية مستمدة من تلاحم الشعب المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحدث العسكري: مصر دولة عظيمة تمتلك قوات مسلحة قوية مستمدة من تلاحم الشعب المصري

المتحدث العسكري في إتصال هاتفي مع إكسترا نيوز
المتحدث العسكري في إتصال هاتفي مع إكسترا نيوز

قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنّ مصر دولة كبيرة وعظيمة، تمتلك قوات مسلحة قوية وقادرة، مشيرًا إلى أن هذه القوة تستمدها من تماسك وتلاحم الشعب المصري، والثقة المطلقة التي تحصل عليها من الشعب المصري العظيم، وذلك خلال تعليقه، على تنظيم معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء على أرض مصر. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق وآية عبد الرحمن، مقدمتي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ القوات المسلحة لم تكن بمنأى عما يحدث حولها من حروب إقليمية ودولية، لذلك سعت وعملت على تنويع مصادر التسليح، وكذلك توطين الصناعة العسكرية والتكنولوجيا في مصر، وذلك من خلال كيانات صناعية وعقول مصرية واعدة أدخلت مصر إلى عالم الصناعات الدفاعية المتقدمة.

وأتم: "وأحب أطمن حضرتك وأحب أطمن الشعب المصري إن إحنا الحمد لله بقى أصبح عندنا القدرة على صناعة بعض الأسلحة بنسبة مكون محلي 80%، ودي نسبة مرتفعة خاصةً إن أنا يعني عارف أنا بقول لحضرتك إيه: ليس هناك دولة في العالم تصنع سلاحها بنسبة 100% مكون محلي، ونسعى يوما بعد يوم إن إحنا نزيد نسبة المكون المحلي في صناعاتنا الدفاعية، وكمان نتوسع في الشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة".

المتحدث العسكري القوات المسلحة الجيش

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