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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطلة من طراز خاص.. تربي نجلها المريض وابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة و4 أحفاد

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمود زيدان

استضاف برنامج «واحد من الناس» السيدة زينب «أم أحمد» التي ترعى ابنها 34 سنة مريض نفسي منذ 14 عاماً، وابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 4 من أحفادها.
 

"ابني هو اللي بعت الرسالة"

وخلال الحلقة، قالت أم أحمد إن ابنها هو من قام بإرسال الرسالة على صفحة برنامج "واحد من الناس". وأضافت: "أنا بعالج ابني كمان، وعندي 63 سنة".

وكشفت عن معاناتها في رعايتهم وتوفير الأكل لهم، قائلة: "أحياناً في مصاعب وتحديات كبيرة في التعامل معاهم ومساعدتهم. جوزي تعبان ومريض قلب، ولقيت نفسي مسئولة عن 4 أطفال وبقالهم معايا من فترة".

وتابعت: "بنتي كانت عايشة حياة صعبة مع جوزها فخلعته. وبعد ما اتجوزت للمرة التانية، عانت عشان أولادها عندهم إعاقة فتركتهم لي.. بنتي وجوزها الأول بيعانوا من تعب أولادهم. دخلي الشهري 4000 جنيه وظروفي صعبة، وتكلفة رعاية الأطفال كبيرة".

وخلال الحلقة جاءت مداخلة هاتفية من إحدى المؤسسات الداعمة والتي تهدف لمساندة أهالينا، وأعلنوا أنهم سيقدمون كفالة شهرية 1500 جنيه كل شهر.
 

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