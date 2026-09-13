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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمية طبيعية في الاستوديو.. بومة نسرية تصطاد الثدييات ببرنامج «واحد من الناس»

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس
محمود زيدان

تحول استوديو برنامج واحد من الناس إلى محمية طبيعية لاستضافة مجموعة من الطيور والزواحف النادرة.

 واستضاف الإعلامي عمرو الليثي الخبير مصطفى النبوي للحديث عنها، وذلك في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس”.

البومة العقابية ملكة الجوارح 

وكشف مصطفى خلال الحلقة عن "البومة العقابية" أو "البومة النسرية"، واصفاً إياها بأنها من أكبر أنواع البوم في العالم وتصطاد أي ثدييات تسير على الأرض.

كما تحدث عن "بومة الحظائر" وطبيعتها العصبية وعدم رغبتها في اقتراب الإنسان منها، إضافة إلى بعض الزواحف التي تتميز بقوة الفك وتتغذى على الثعابين، قائلاً: “أعجبت بها جداً وبدأت برعاية بوم صغير حتى كبر، وقضيت وقتي في علاجها والاهتمام بها.”

 وأضاف مصطفى: "العقاب من أقوى الطيور الجارحة، ويتغذى على الخراف والماعز، ويهابه الناس. أتركه يطير ثم يعود إليّ مجدداً. هو بالنسبة لي بمثابة طفل يحمل سكاكين بسبب أظافره، ويرى أن الإنسان قد يؤذيه، ولذلك أحاول ترويضه. محاولة ترويض الطيور الجارحة تستغرق سنوات عبر مراحل متعددة حتى يطمئن الطير لي ويعيش معي ويطير ثم يعود إلي مرة أخرى."

تصحيح مفاهيم خاطئة عن البوم 

وتابع: "عند التعامل مع الطيور الجارحة يجب أن يتوفر بجانبي مطهر وبيتادين لاستخدامه في حال حدوث أي جروح بسيطة. لدينا في الاستوديو نوعان: البومة النسرية وبومة الحظائر."

وعن النظرة السائدة للبوم ككونه نذير شؤم، قال: "هذا خطأ ونظرة ظالمة، فهي كائن يماثل القطة، وأكثر نوع أفضله هو البوم الفرعوني."

الصقور والزواحف والحرباء وأوضح أن هناك أنواعاً مختلفة من الصقور يتغذى بعضها على الزواحف وتتم معالجتها عن طريق الغذاء والماء، مضيفاً: "بومة الحظائر تملك صوتاً مرعباً تستخدمه كسلاح عند الهجوم على الفريسة، أما البوم العقابي فهو قوي جداً، يقضي يومه نائماً في النهار ويبدأ نشاطه ليلاً للبحث عن غذائه."

وأشار إلى أن الصقر أسرع من العقاب، بينما العقاب أقوى وأكبر حجماً.

وعن الإغوانا قال: "كائن هادئ يتغذى على الورقيات، وألوانه نادرة ويصل حجمه إلى أكثر من 70 سم، وتصل بعض الأحجام إلى مترين، كما تعيش الزواحف من 7 إلى 10 سنوات."

وحول الحرباء أوضح: “تتغذى على الديدان والحشرات، ويتغير لونها بين الفاتح والداكن حسب البيئة التي تختبئ فيها، وتستطيع اقتناص فريستها بلسانها الذي يمتد لـ50 سم.”

برنامج واحد من الناس أخبار توك شو أخبار وتقارير عمرو الليثي واحد من الناس

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