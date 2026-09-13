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المتحدث العسكري: معرض العلمين للطيران يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على استضافة الفعاليات الكبرى
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحدث العسكري: معرض العلمين للطيران يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على استضافة الفعاليات الكبرى

مداخلة المتحدث العسكري مع إكسترا نيوز
مداخلة المتحدث العسكري مع إكسترا نيوز

قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنّ انعقاد النسخة الثانية من معرض العلمين للطيران والفضاء في حد ذاتها هو ثمار نجاح النسخة الأولى للمعرض 2024، ومدى الثقة المتزايدة التي تحظى بها الدولة المصرية وقواتها المسلحة من جانب الدول والشركات العالمية في قدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات على أعلى المعايير العالمية، وهو ما يتضح من خلال أرقام يمكن اختصارها في أن مساحة المعرض الأرضية المكشوفة زادت من سنة 2024 من 70 ألف متر مربع إلى 120 ألف متر مربع، وده بيرجع إلى زيادة أعداد الطائرات من 60 طائرة في نسخة 2024 إلى ما يزيد عن 130 طائرة مع اشتراك فِرق الألعاب الجوية من مختلف دول العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق وآية عبد الرحمن، مقدمتي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز: "كذلك تمت زيادة مساحة المعرض الداخلية من 9,600 متر مربع إلى 16,600 متر مربع، وهو ما يرجع إلى زيادة عدد الشركات العارضة عن 250 شركة مقارنةً بـ 200 شركة في النسخة الأولى 2024". 

وأشار إلى أنه جرى زيادة عدد الوفود إلى 108 وفد بدلاً من 65 وفد من حوالي 99 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تقديم 50 عرض جوي زيّنت سماء العلمين، مشيرًا إلى أن العنصر البشري تراكمت لديه خبرات سواء في التنظيم أو في التنفيذ، علاوة على مكتسبات البنية التحتية التي تزيد من نسخة لأخرى، وده وهو ما يقدم قيمة مضافة للمعرض.

المتحدث العسكري معرض العلمين القوات المسلحة

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