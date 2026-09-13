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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد ينضم إلى الإدارة الفنية في اتحاد الكرة

ضياء السيد
ضياء السيد
عمرو مصطفى

قالت الإعلامية دينا سليم إن  اتحاد الكرة، استقر على ضم ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، إلى الإدارة الفنية بالاتحاد التي يترأسها شوقي غريب المدير الفني الجديد.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، يرغب في الاستفادة من خبرات ضياء السيد في خطط الكشف عن المواهب الشابة، وتقديم وجوه جديدة للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة".

وتابعت:"اجتماع اتحاد الكرة غدا، بنسبة كبيرة سيشهد اتخاذ قرارا بضم ضياء السيد للإدارة الفنية للاتحاد".

وشنّ ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على المستوى الفني الذي ظهر به النادي الأهلي تحت قيادة المغربي الحسين عموتة خلال مواجهة سموحة، مؤكدًا أن الفريق يعاني من تراجع واضح في الأداء والهوية الهجومية.  

وقال ضياء السيد، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامج "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern MTI" الفضائية: "الأداء لم يكن جيدًا للأهلي أمام سموحة، ولم يتميز الفريق بالشراسة المطلوبة داخل الملعب، وهناك هدوء مبالغ فيه وأفكار فنية قليلة، كما أن تقييم إمكانيات اللاعبين التي تناسب التكتيك الحالي ليست جيدة".  

وأضاف مدرب الفراعنة السابق: "التغييرات التي أجراها الجهاز الفني في الشوط الثاني ساهمت إلى حد ما في زيادة الهجوم، لكن تفكير عموتة بطيء للغاية، ولا أعرف لماذا لم يقم الفريق بالضغط المبكر على سموحة من البداية، خاصة أن المدرب حصل على وقت طويل كافٍ للتأقلم مع اللاعبين".  

وقال: "لا أستطيع الحكم النهائي حاليًا على الحسين عموتة، لأن تدريب المنتخبات يختلف تمامًا عن تدريب الأندية، والأهلي لا يزال لديه بعض المشاكل الفنية الواضحة التي يحتاج لمعالجتها".  

وأشار ضياء السيد إلى أن المدير الفني حصل على الفرصة الكاملة لإعداد الفريق، قائلًا: "عموتة خاض فترة إعداد كاملة، ولعب 6 لقاءات ودية، بالإضافة إلى 3 مباريات رسمية، ورغم ذلك أرى أن الفريق متأخر في بعض الأمور الفنية، وتحديدًا في الشراسة الهجومية والضغط العالي على الخصم، وتفكير المدرب متأخر في هذه الجزئية".

ضياء السيد اتحاد الكرة شوقي غريب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

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