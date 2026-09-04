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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد يهاجم عموتة: تفكير المدرب بطيء والأهلي يفتقد الشراسة

حسين عموتة
حسين عموتة
يمنى عبد الظاهر

شنّ ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على المستوى الفني الذي ظهر به النادي الأهلي تحت قيادة المغربي الحسين عموتة خلال مواجهة سموحة، مؤكدًا أن الفريق يعاني من تراجع واضح في الأداء والهوية الهجومية.  

وقال ضياء السيد، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامج "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern MTI" الفضائية: "الأداء لم يكن جيدًا للأهلي أمام سموحة، ولم يتميز الفريق بالشراسة المطلوبة داخل الملعب، وهناك هدوء مبالغ فيه وأفكار فنية قليلة، كما أن تقييم إمكانيات اللاعبين التي تناسب التكتيك الحالي ليست جيدة".  

وأضاف مدرب الفراعنة السابق: "التغييرات التي أجراها الجهاز الفني في الشوط الثاني ساهمت إلى حد ما في زيادة الهجوم، لكن تفكير عموتة بطيء للغاية، ولا أعرف لماذا لم يقم الفريق بالضغط المبكر على سموحة من البداية، خاصة أن المدرب حصل على وقت طويل كافٍ للتأقلم مع اللاعبين".  

وتابع تصريحاته موضحًا موقفه من المدير الفني: "لا أستطيع الحكم النهائي حاليًا على الحسين عموتة، لأن تدريب المنتخبات يختلف تمامًا عن تدريب الأندية، والأهلي لا يزال لديه بعض المشاكل الفنية الواضحة التي يحتاج لمعالجتها".  

وأشار ضياء السيد إلى أن المدير الفني حصل على الفرصة الكاملة لإعداد الفريق، قائلًا: "عموتة خاض فترة إعداد كاملة، ولعب 6 لقاءات ودية، بالإضافة إلى 3 مباريات رسمية، ورغم ذلك أرى أن الفريق متأخر في بعض الأمور الفنية، وتحديدًا في الشراسة الهجومية والضغط العالي على الخصم، وتفكير المدرب متأخر في هذه الجزئية".

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق أن هناك علامات استفهام حول تجهيز بعض العناصر، مؤكدًا: "هناك أيضًا تأخر واضح في الدفع باللاعبين المميزين، مثل إمام عاشور الذي لم يتم تجهيزه بالشكل المناسب حتى الآن".

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالإشادة بمدافع الفريق، قائلًا: "ياسر إبراهيم هو رجل المباراة بلا منازع، بعدما نجح في تسجيل هدف الانتصار الثمين لصالح الأهلي".

ضياء السيد مدرب منتخب مصر النادي الأهلي سموحة ياسر إبراهيم الأهلي

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