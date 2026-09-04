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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تقام اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، مجموعة من المباريات المهمة والقوية في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، وسط منافسة كبيرة بين العديد من الأندية، وتأتي مواجهة الزمالك أمام إيه سبورت الجيبوتي في مقدمة لقاءات اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى مباراة الزمالك وإيه سبورت، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب.

مباريات دوري أبطال إفريقيا

السويحلي ضد كي إف زد – الساعة 8 مساءً.

إيه سبورت ضد الزمالك – الساعة 8 مساءً.

شبيبة الساورة ضد هورويا – الساعة 9 مساءً.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

إبسويتش تاون ضد ليفربول – الساعة 10 مساءً.

مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ريال مدريد – الساعة 10 مساءً.

مباريات الدوري التركي الممتاز

إسطنبول باشاك شهير ضد جلطة سراي – الساعة 8 مساءً.

مباريات الدوري السعودي

أبها ضد الاتفاق – الساعة 7 مساءً.

الأهلي ضد الرياض – الساعة 9 مساءً.

الشباب ضد الهلال – الساعة 9 مساءً.

مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد كومو – الساعة 9:45 مساءً.

مباريات الدوري الفرنسي

ليون ضد أوكسير – الساعة 8 مساءً.

باريس سان جيرمان ضد موناكو – الساعة 10:05 مساءً.

مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد كولن – الساعة 9:30 مساءً.

مباريات الدوري القطري

الشمال ضد الشحانية – الساعة 5 مساءً.

لوسيل ضد الوكرة – الساعة 7:15 مساءً.

مباريات الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء ضد العين – الساعة 4:45 مساءً.

الوصل ضد خورفكان – الساعة 7:15 مساءً.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري كبير، خاصة مواجهات الدوريات الأوروبية والبطولات الإفريقية والعربية، في ظل رغبة الأندية في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط، بينما يبحث الزمالك عن بداية قوية في مشواره القاري وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة معنوية قبل مباراة الإياب.

دوري ابطال افريقيا الدوري الانجليزي الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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