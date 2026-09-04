«حسابك هيتجمد».. تحذير من حيلة جديدة لسرقة بيانات عملاء إنستاباي

حذر المهندس أيسم صلاح الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات، من أساليب احتيال جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق «إنستاباي»، موضحًا أن المحتالين قد يتواصلون مع المواطنين هاتفيًا وإبلاغهم بأن حساباتهم ستتعرض للإيقاف أو التجميد، ثم مطالبتهم باتباع مجموعة من الخطوات بزعم إعادة تنشيط الحساب.

حجة إتمام عملية تنشيط الحساب

وأوضح «صلاح الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن المحتال قد يطلب من الضحية تحويل مبلغ مالي إلى حساب محدد، أو يرسل إليه رابطًا ويطالبه بالدخول عليه بحجة إتمام عملية تنشيط الحساب.

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الخطورة الأكبر لا تتمثل في الرسالة أو المكالمة نفسها، وإنما في الروابط المجهولة التي قد تحتوي على برمجيات خبيثة، مشيرًا إلى أن الضغط عليها قد يؤدي إلى تحميل برامج ضارة على الهاتف دون علم المستخدم.

علامات واضحة للمستخدم

وأضاف أن بعض البرمجيات الخبيثة يمكنها العمل في الخلفية دون ظهور علامات واضحة للمستخدم، بينما تستطيع أنواع أخرى الوصول إلى بيانات الجهاز واستغلال المعلومات الموجودة عليه، وهو ما قد يعرض الحسابات والبيانات المصرفية للخطر.

الضغط على الروابط غير المعروفة

وشدد «صلاح الدين» على ضرورة التعامل بحذر مع أي مكالمة أو رسالة تطالب باتخاذ إجراء عاجل يتعلق بالحساب البنكي أو حساب إنستاباي، مؤكدًا أهمية عدم الضغط على الروابط غير المعروفة أو تنفيذ تعليمات صادرة من جهات غير موثوقة.

اكتشاف البرمجيات الخبيثة

كما نصح المستخدمين بالاستفادة من أدوات الحماية المدمجة في الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد وآيفون، والتي يمكنها في بعض الحالات اكتشاف البرمجيات الخبيثة والتنبيه إلى وجود تهديدات على الجهاز.

الوصول إلى الحسابات

وأكد أن أفضل وسيلة للحماية تتمثل في عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات المصرفية مع أي شخص، وعدم الاستجابة لأي طلبات مشبوهة تستهدف الوصول إلى الحسابات أو البيانات الشخصية.