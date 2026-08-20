رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

تتصدر رسوم إنستاباي 2026 و الحدود القصوى للتحويلات اهتمام ملايين العملاء في مصر، خاصة مع الاعتماد المتزايد على تطبيق إنستاباي في إرسال واستقبال الأموال بصورة فورية على مدار الساعة، دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنوك أو التعامل النقدي المباشر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن أسعار الفائدة، والذي أبقى أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما أثار تساؤلات لدى المستخدمين حول ما إذا كان القرار قد ترتب عليه أي تعديل في تكلفة التحويل عبر تطبيق إنستاباي.



وبحسب البيانات الواردة، فإن قرار تثبيت أسعار الفائدة لا يعني تغييرًا تلقائيًا في رسوم إنستاباي، إذ تخضع رسوم التحويل والاستعلام عن الرصيد للتعريفة الخاصة بمنظومة المدفوعات اللحظية.



قرار البنك المركزي وتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

كما أبقى البنك المركزي سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%، موضحًا أن القرار جاء في ضوء تقييم أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب الظروف الاقتصادية والبيئة الخارجية التي تتسم بدرجة من عدم اليقين.

ولا يرتبط تثبيت أسعار الفائدة بشكل مباشر بتعريفة خدمات إنستاباي، إذ إن تكلفة التحويل تخضع للقواعد التي تحددها شبكة المدفوعات اللحظية.

ما رسوم إنستاباي في 2026؟

بدأ تطبيق الرسوم على خدمات التحويل والاستعلام عبر إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد فترة من إتاحة خدمات المنظومة مجانًا منذ إطلاقها.

وتبلغ رسوم التحويل عبر التطبيق 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى يبلغ 50 قرشًا، وبحد أقصى يصل إلى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

وبالتالي، تختلف التكلفة التي يدفعها العميل بحسب قيمة المبلغ المحول، مع عدم تجاوز الرسوم الحد الأقصى المحدد للعملية.

تحويل 1000 جنيه على إنستاباي بكام؟

عند تحويل 1000 جنيه عبر إنستاباي، تبلغ الرسوم وفق التعريفة المشار إليها جنيهًا واحدًا فقط، باعتبار أن نسبة 0.1% من مبلغ 1000 جنيه تساوي جنيهًا.

وتختلف الرسوم مع تغير قيمة التحويل، فعلى سبيل المثال:

تحويل 500 جنيه: 50 قرشًا .

. تحويل 1000 جنيه: جنيه واحد .

. تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات .

. تحويل 20 ألف جنيه أو أكثر: 20 جنيهًا كحد أقصى.

وبذلك يستطيع العميل معرفة تكلفة التحويل قبل إتمام المعاملة وفق قيمة المبلغ الذي يرغب في إرساله.



رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر إنستاباي

لا تقتصر التعريفة على تحويل الأموال فقط، وإنما تشمل أيضًا خدمات الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر.

ويتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر لكل عميل، وبعد استنفاد عدد العمليات المجانية يتم احتساب 50 قرشًا عن كل عملية استعلام إضافية.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات الرقمية للمستخدمين وتغطية تكاليف تشغيل وتطوير منظومة المدفوعات اللحظية.

حدود التحويل في إنستاباي 2026

إلى جانب معرفة رسوم إنستاباي، يهتم العملاء بالحدود القصوى المسموح بها للتحويلات، خصوصًا عند إرسال مبالغ مالية كبيرة.

وتبلغ الحدود المشار إليها للمعاملات عبر التطبيق:

70 ألف جنيه الحد الأقصى للمعاملة الواحدة.

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة. 120 ألف جنيه الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية. 400 ألف جنيه الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية.

وتساعد هذه الحدود في تنظيم حركة الأموال عبر منظومة المدفوعات اللحظية، مع إتاحة إمكانية إجراء التحويلات بصورة سريعة ودون الحاجة إلى استخدام السيولة النقدية.

طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي

يمكن للمستخدم تنفيذ التحويل المالي من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، تبدأ بفتح تطبيق إنستاباي واختيار خدمة «إرسال نقود».

بعد ذلك يختار المستخدم التحويل من خلال «رقم الهاتف»، ثم يضغط على «حساب بنكي»، ويدخل البيانات المطلوبة، ومنها رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله.

ويعرض التطبيق بيانات العملية أمام المستخدم لمراجعتها قبل التأكيد، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم إدخال الرقم السري الخاص بشبكة المدفوعات اللحظية IPN PIN والمكون من 6 أرقام، ثم تأكيد العملية.

وبمجرد إتمام الخطوات بصورة صحيحة، يتم تنفيذ التحويل وفق حالة الحساب والبيانات التي أدخلها العميل.

ماذا تفعل عند تحويل الأموال بالخطأ؟

قد يتعرض المستخدم لإرسال مبلغ مالي إلى مستفيد غير صحيح، وفي هذه الحالة يجب التحرك سريعًا والاحتفاظ بجميع بيانات المعاملة.

إذا كان المستلم معروفًا، يمكن التواصل معه وطلب إعادة المبلغ، باعتبار أن الحل الودي قد يكون الأسرع في إنهاء المشكلة.

وفي حالة تعذر التواصل مع المستلم أو رفضه إعادة الأموال، يجب التواصل فورًا مع البنك الذي تم تنفيذ التحويل من خلاله، مع تقديم بيانات العملية، ومنها رقم المعاملة والتاريخ والتوقيت وبيانات المستفيد.

كما يمكن الاستعانة بقنوات الدعم الرسمية الخاصة بإنستاباي، مع الاحتفاظ بإيصال التحويل وأي مستندات أو مراسلات مرتبطة بالمعاملة.

وفي حال عدم التوصل إلى حل، يمكن للعميل اتباع إجراءات تقديم الشكوى المصرفية، وقد يكون اللجوء إلى القضاء خيارًا أخيرًا في النزاعات التي لا يتم حلها بالطرق السابقة.

معلومات مهمة عن إنستاباي

يوفر تطبيق إنستاباي مجموعة من الخدمات الرقمية، من بينها ربط الحسابات المصرفية المختلفة في تطبيق واحد، وإجراء التحويلات الفورية بين الحسابات المصرفية المشاركة في الشبكة.

كما يتيح التطبيق التحويل إلى بعض المحافظ الرقمية وأدوات الدفع المتاحة ضمن المنظومة، إلى جانب الاستعلام عن الأرصدة وإصدار كشف حساب مختصر وإضافة أكثر من حساب بنكي للمستخدم.

وتختلف إمكانية ربط البطاقات والخدمات المصرفية بحسب البنك ونوع الحساب والمنتج المصرفي، لذلك يفضل الرجوع إلى البنك التابع له العميل عند وجود استفسار يتعلق بإضافة حساب أو بطاقة.



أكثر من 12 مليون مستخدم لإنستاباي

شهدت منظومة المدفوعات اللحظية نموًا ملحوظًا منذ إطلاقها في أبريل 2022، وأصبح إنستاباي من الوسائل التي يعتمد عليها قطاع واسع من العملاء في التحويلات الإلكترونية الفورية.

وبحسب البيانات الواردة، تجاوز عدد مستخدمي التطبيق 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس الانتشار المتزايد للخدمات المصرفية الرقمية في مصر.

وتستهدف المنظومة مواصلة تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وإطلاق خدمات وخصائص جديدة تساعد على تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد.

هل قرار الفائدة يغير رسوم إنستاباي؟

قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة لا يؤدي بصورة مباشرة إلى تغيير رسوم إنستاباي، إذ إن سعر الفائدة يتعلق بالسياسة النقدية وأسعار العائد المصرفية، بينما تحدد رسوم التحويل وفق التعريفة الخاصة بمنظومة المدفوعات اللحظية.

لذلك، فإن العميل الذي يريد معرفة تكلفة تحويل أمواله عليه النظر إلى قيمة المعاملة والتعريفة المطبقة، مع الانتباه إلى الحد الأدنى والحد الأقصى للرسوم.

نصائح مهمة قبل تحويل الأموال

ينبغي مراجعة بيانات المستفيد والمبلغ أكثر من مرة قبل الضغط على زر تأكيد التحويل، خاصة عند إرسال الأموال إلى حساب أو رقم هاتف للمرة الأولى.

ومن الضروري التأكد من اسم المستفيد والبيانات التي يعرضها التطبيق قبل إدخال الرقم السري، مع عدم مشاركة IPN PIN مع أي شخص، حتى إذا ادعى أنه موظف بالبنك أو ممثل لخدمة العملاء.

كما يفضل الاحتفاظ بإيصال العملية بعد إتمام التحويل، لأنه قد يكون ضروريًا عند حدوث مشكلة أو عند التواصل مع البنك لمتابعة المعاملة.

وفي النهاية، تظل رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل من أهم المعلومات التي يحتاج إليها المستخدم قبل إجراء أي معاملة مالية، خصوصًا مع اتساع الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية والتحويلات اللحظية في مصر.