السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنان بقليوب دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بقرية طنان التابعة لمركز قليوب، ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.



وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية طنان بدائرة مركز قليوب.

السيطرة على الحريق



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، حيث تمكنت القوات، بمساعدة الأهالي، من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداد النيران إلى باقي العقار والمباني المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.