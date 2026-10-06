قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود ناجي حكماً لمباراة الإفريقي التونسي ومازيمبي فى دوري أبطال إفريقيا
نبيل فهمي يشيد بقدرة السودان ومؤسساته الوطنية على الصمود أمام التحديات
تقديرًا لسنوات عطائه.. ممر شرفي لعامل مدرسة نجع الكوم في الأقصر بعد بلوغه المعاش
إحتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. الإفراج عن 1906 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
وكيل دفاع النواب: انتصارات أكتوبر ستظل مسارًا لعزيمة الدولة نحو البناء والتنمية
المحلل السياسي الباكستاني وقاص محمود لـ«صدى البلد»: اتفاقية مكة تعزز الردع الإقليمي.. وباكستان أمام مسؤولية مزدوجة بين الدفاع عن السعودية واحتواء التصعيد مع إيران
الرئاسة الكورية الجنوبية تشيد بدور مصر كمركز لوجيستي دولي يعزز العلاقات بين القاهرة وسول
اعتقال المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني أوجست هانينج بتهمة الشروع في الخيانة
اليابان تقدم مساعدات طارئة لليمن وجيبوتي بقيمة 10ملايين دولار
القيادة المركزية الأمريكية تنفي المزاعم الإيرانية بشأن تحطم مروحية تابعة للبحرية بالبحر الأحمر
مطار القاهرة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين .. صور
تطور مثير.. خناقة أمام محكمة الطفل بين أسرتي مروان وجودي قبل استئناف حكم دهس بائعة الشاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنان بقليوب دون إصابات

حريق صورة ارشيفية
حريق صورة ارشيفية
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بقرية طنان التابعة لمركز قليوب، ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.


وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية طنان بدائرة مركز قليوب.

السيطرة على الحريق 


وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، حيث تمكنت القوات، بمساعدة الأهالي، من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداد النيران إلى باقي العقار والمباني المجاورة.
ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

القليوبية حريق قليوب شقة سكنية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

إذا استيقظت في الليل

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار كررها 10 مرات

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

ترشيحاتنا

اوكرانيا

أوكرانيا تنتقد كوريا الجنوبية بسبب تصدير شحنات وقود إلى روسيا وسط الحرب

منتدى "الحلول الرقمية" في موسكو

انطلاق فعاليات منتدى "الحلول الرقمية" في موسكو

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يقود طفرة في الشركات الناشئة الألمانية وسط تراجع الصناعات التقليدية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

مش ممنوعين من الأكل.. 7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد