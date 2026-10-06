فلسطين والمفوضية الأوروبية تبحثان الأوضاع في الضفة وغزة واستعدادات الانتخابات التشريعية

بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، آخر التطورات السياسية والميدانية، والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستعدادات للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

واستعرض الشيخ، خلال الاتصال، استمرار جرائم المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يرافقها من تدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، إلى جانب الأوضاع المأساوية والكارثية في قطاع غزة، وضرورة استمرار الجهود الدولية لتوفير الإغاثة والمساعدات للشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وثمن الشيخ مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده في تقديم المساعدات والإغاثة لقطاع غزة، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الأوروبي في هذه الظروف الصعبة، مطالبا بدعم أوروبي للجهود الفلسطينية في مواجهة العقبات التي قد تعترض إجراء الانتخابات وتذليلها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في العملية الانتخابية.

من جانبها، أكدت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة مراقبة انتخابية لمتابعة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في نوفمبر، مؤكدة أهمية إجراء انتخابات موثوقة وشاملة وشفافة، وتنسجم هذه الخطوة مع الموقف الأوروبي المعلن الداعم للانتخابات التشريعية الفلسطينية.