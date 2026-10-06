البرلمان العربي يدين الاعتداءات على مطاري جازان ونجران بالمملكة العربية السعودية

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانة واستنكار البرلمان العربي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت مطاري جازان ونجران، مؤكدًا أن استهداف المدن والمنشآت المدنية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد اليماحي - في بيان صدر اليوم /الثلاثاء/ - تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي ككل.