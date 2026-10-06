الجامعة العربية: اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية انتهاك صارخ لسيادة المملكة

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية، وما شهدته الفترة الأخيرة من تصعيد خطير شمل استهداف عدد من المدن والمنشآت المدنية، وآخرها الاعتداءان اللذان استهدفا مرافق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي.

وأدانت الجامعة محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أن التمادي في المساس بأمن المقدسات الإسلامية وحرمتها يمثل تجاوزاً بالغ الخطورة واستفزازاً لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

الجامعة العربية تدعم المملكة

وأكدت الجامعة أن استمرار هذه الاعتداءات واتساع نطاقها، بما في ذلك استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض سلامة المسافرين والعاملين للخطر، يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها وضيوف الرحمن، وصون مقدساتها ومقدراتها.

وشددت جامعة الدول العربية على أن استمرار هذا التصعيد من جانب ميليشيا الحوثي من شأنه إطالة أمد الأزمة اليمنية وتهديد أمن دول الجوار والممرات المائية الدولية، مجددة دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، وللجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة وفق المرجعيات المعتمدة، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.