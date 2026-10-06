ميليشيا الحوثي تعلن استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ باليستي.. وتحذر شركات الطيران

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، مسئوليتها عن هجوم صاروخي باليستي استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة العربية السعودية، في تصعيد جديد بالتزامن مع اتساع نطاق المواجهات في المنطقة.

وقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، يحيى سريع، في بيان، إن صاروخاً باليستياً أصاب مطار أبها، مدعياً أن الهجوم أدى إلى تعطيل حركة الطيران في المطار. ولم يصدر على الفور تعليق سعودي يؤكد هذه المزاعم أو يوضح حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم.

وحذر سريع شركات الطيران الدولية من تسيير رحلات عبر المجال الجوي السعودي، قائلاً إن المجال الجوي للمملكة أصبح، بحسب وصفه، ضمن نطاق العمليات العسكرية لميليشيا الحوثي، في تهديد من شأنه زيادة المخاوف بشأن سلامة حركة الطيران في المنطقة.

استهداف مواقع في جازان

وأضاف المتحدث العسكري الحوثي أن الجماعة أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه ما وصفه بتجمعات عسكرية سعودية في معسكر الدغرير بمدينة جازان جنوب غربي المملكة.

وزعم سريع أن الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات الإصابات في صفوف القوات السعودية، دون تقديم تفاصيل أو أدلة مستقلة تؤكد هذه الحصيلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان ميليشيا الحوثي، الإثنين، تنفيذ عمليات باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة استهدفت مواقع ومنشآت في السعودية، من بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومصفاة تابعة لشركة أرامكو في رابغ، إلى جانب مطار أبها ومواقع عسكرية في مناطق جنوبية.

تصعيد يطال المطارات السعودية

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، تعرض مطاري جازان ونجران لهجمات، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة ووقوع أضرار مادية، دون أن تحدد السلطات في بيانها الجهة المسئولة عن الهجوم.