السعودية تؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها واستمرار دعمها للحكومة الشرعية في اليمن

أكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بحقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفقًا للقوانين الدولية، كما جددت المملكة دعمها السياسي والعسكري الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب في اليمن لاستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي.

ودعت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين - المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية لمواجهة الميليشيا الحوثية ووقف خطرها على اليمن والمنطقة والعالم.