قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: أوكرانيا ستدفع ثمن استهداف منشآت الاقتصاد المدنية
حقيقة تحرك شوقي غريب ضد جهاز منتخب مصر | خاص
من ديسمبر 1992 إلى مارس 1993.. وزير الداخلية الأسبق يكشف كواليس حملة تطهير إمبابة
نبيل فهمي: موقف الجامعة العربية ثابت في دعم حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية
اعتراض واسع .. لماذا أثار القصة الكاملة غضب أسر ضحايا بني مزار؟
مدينة مستقبل مصر.. من حقول الدلتا الجديدة إلى التصنيع الزراعي والتصدير
وزير الداخلية الأسبق يكشف من وراء مأساة استاد بورسعيد 2012
23 ألف مسجون هربوا.. وزير الداخلية الأسبق يكشف سرًا عن اقتحام السجون
أحمد صقر يكشف تفاصيل عودته للدراما التلفزيونية بـ«شلة ليبون».. 15 حلقة ومفاجآت جديدةlخاص
خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة "هي" بسبب مخالفات برامج "حكايات مروة عزام" و"بشرة خير" و"هي مش صدفة"
7 رسائل حاسمة من أبو ريدة للتوأم.. جلسة لم الشمل تنهي أزمة منتخب مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: موقف الجامعة العربية ثابت في دعم حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية

إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية
إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية
الديب أبوعلي

أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الماء والغذاء يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة تحويل الاستراتيجيات والآليات العربية القائمة في هذا المجال إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال ترتيب الأولويات، وتحديد جداول زمنية للتنفيذ، ومتابعة ما يتعثر منها ومعالجة أسبابه.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعالية إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية، الذي يحمل عنوان «الأمن الغذائي والمائي العربي: أزمات متراكمة ومبادرات واعدة»، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، بحضور نخبة من الوزراء والخبراء والباحثين والأكاديميين ورؤساء المنظمات والمراكز البحثية.

ورحب الأمين العام بالحضور في مقر جامعة الدول العربية، معربًا عن تقديره لمؤسسة الفكر العربي ورئيسها الأمير خالد الفيصل، وموجهًا الشكر للمؤسسة على اختيار مقر الجامعة لإطلاق التقرير، مؤكدًا أن تناول الأمن المائي والغذائي يجسد الصلة الوثيقة بين الثقافة والتنمية، لما تتطلبه إدارة الموارد وترشيد استهلاكها من وعي مجتمعي وسياسات قائمة على المعرفة والاستشراف ومؤسسات قادرة على تأمين الاحتياجات المستقبلية.

وأوضح فهمي، أنه طرح في بداية عهده أمينًا عامًا رؤية للعمل العربي المشترك تقوم على ثلاثة محاور هي «التصدي والتطوير والتنمية»، مشيرًا إلى أن الأمن المائي والغذائي يجمع بين هذه المحاور، لارتباطه بالأمن القومي، وتطوير القدرات العلمية والمؤسسية، وتحسين حياة المواطن.

وشدد على أهمية توقع الأزمات والاستعداد لها، مؤكدًا أن «أفضل الدبلوماسية هي ما يأتي قبل الأزمة»، لافتًا إلى أهمية إدراج مؤشرات الأمن المائي والغذائي والمناخي ضمن المنظومة العربية للإنذار المبكر والاستشراف التي تعتزم الأمانة العامة تطويرها، وربطها بالمؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بما يوفر رؤية متكاملة للمخاطر تساعد صانع القرار على التحرك المبكر.

وأكد الأمين العام أن الحقوق المائية للدول العربية تمثل قضية سيادة وأمن، ومجالًا للدبلوماسية والتعاون، موضحًا أن موقف جامعة الدول العربية ثابت في دعم الحقوق المشروعة للدول العربية المتشاطئة على الأنهار الدولية، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الانتفاع المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، ورفض الإجراءات الأحادية، والدعوة إلى اتفاقات عادلة وملزمة تحقق المصالح المشتركة.

الحقوق المائية للدول العربية 

وأضاف أن اعتماد دول عربية على موارد مائية تأتي من خارج حدودها يجعل التضامن والتنسيق العربي مصلحة مشتركة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يجوز استخدام الماء والغذاء أداة للحرب أو الضغط السياسي.

وأشار فهمي إلى أن ما شهده قطاع غزة من جرائم إسرائيلية، وما وصفه بالهجمات الإيرانية على دول عربية، أظهر خطورة استهداف مقومات حياة المدنيين، لافتًا إلى ما شهدته حالتا غزة والسودان من منع أو تقييد وصول الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية، ومؤكدًا أن حماية الموارد والمنشآت المائية والغذائية أثناء النزاعات التزام يفرضه القانون الدولي الإنساني ويستدعي موقفًا عربيًا واضحًا ومستمرًا.

وشدد على أن التكامل العربي يمثل ضرورة عملية لتحقيق الأمن الجماعي، من خلال تكامل القدرات الزراعية والمالية والتكنولوجية واللوجستية، وتوظيف المزايا النسبية في استثمارات مسؤولة وسلاسل إمداد آمنة، إلى جانب تنسيق المخزون الاستراتيجي وتبادل المعلومات.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام إلى دراسة فكرة «الميثاق العربي للتضامن الغذائي والمائي والمناخي» التي يطرحها التقرير، وربطها، حال الاتفاق عليها، بآليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، مؤكدًا أهمية التكنولوجيا والبحث العلمي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن المائي والغذائي.

وأوضح أن البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والزراعة الدقيقة والري الحديث والتحلية باستخدام الطاقة المتجددة وإعادة الاستخدام، توفر فرصًا كبيرة لتحسين إدارة الموارد، داعيًا إلى دراسة تعزيز الربط بين الشبكات والمنصات العربية القائمة لتبادل المعرفة والتجارب والتكنولوجيا بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص والمؤسسات العربية المتخصصة.

ولفت فهمي إلى أن الاستحقاقات المقبلة، ومنها أسبوع القاهرة للمياه، والمؤتمر الوزاري العربي للمياه، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في الإمارات، والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض، تمثل فرصًا لطرح رؤية وحلول عربية، وتعميم الخبرات الرائدة، والمطالبة بنفاذ أكثر عدالة إلى التمويل والتكنولوجيا، خصوصًا في مجال التكيف مع تغير المناخ.

وأكد أن تحقيق الأمن المائي والغذائي العربي يتطلب تكامل التخطيط الحكومي والاستثمار الخاص والبحث العلمي وترشيد الاستهلاك، في إطار تعاون عربي يعزز القدرة على التوقع والاستعداد والصمود، معربًا في ختام كلمته عن تطلعه إلى تحويل توصيات الفعالية إلى مقترحات عملية تجد طريقها إلى مؤسسات العمل العربي المشترك، وتحقق نتائج ملموسة للمواطن.

نبيل فهمي جامعة الدول العربية الأمين العام التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية الأمن الغذائي والمائي الأمير خالد الفيصل غزة السودان المساعدات الإنسانية الأمم المتحدة للمياه أسبوع القاهرة للمياه المؤتمر الوزاري العربي للمياه الذكاء الاصطناعي إسرائيل إيران الهجمات الإيرانية الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

ترشيحاتنا

تعبيرية

برلماني: توفير التمويل الملائم يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميا

حبس

3 أفعال تعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه | احذرها

الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر

إليزابيث شاكر تدعو للالتفاف حول الوطن: روح أكتوبر تؤكد قدرتنا على تجاوز التحديات

بالصور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد