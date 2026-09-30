نبيل فهمي: تمكين المرأة العربية ركيزة للتنمية المستدامة

أكد الدكتور نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تمكين المرأة العربية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات العربية على مواجهة المتغيرات والتحديات المتسارعة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث أوضح فهمي أن جهود الجامعة العربية تتضمن العمل على معالجة المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال، وتسهيل دخولهن إلى الأسواق، وتعزيز الشمول المالي، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، إلى جانب دعم السياسات التي تعزز المساواة وتمكين المرأة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير آليات التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز مشاركة المرأة العربية في مختلف المجالات.

وأكد فهمي أن الاجتماع يمثل فرصة لتقييم ما تحقق من أهداف مجلس سيدات الأعمال العرب، وتأكيد أهمية مواصلة العمل المؤسسي وتطوير الأداء، بما يضمن استمرارية المبادرات والبرامج الرامية إلى دعم المرأة العربية وتشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة.

كما شدد على أهمية توسيع مشاركة الشباب والمجتمع المدني في المبادرات والبرامج التنموية، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز المشاركة في صياغة السياسات والمبادرات التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة.