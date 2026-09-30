نبيل فهمي: تعين فاطمة المنصوري رئيسة للحكومة محطمة مهمة في مسيرة المغرب

أعرب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تهانيه للمملكة المغربية، ملكاً وحكومةً وشعباً، بمناسبة نجاح الانتخابات التشريعية التي جرت في المملكة، معرباً عن تقديره لما عكسته من حرص على مواصلة تعزيز المشاركة في الحياة العامة.

كما هنأ الأمين العام فاطمة الزهراء المنصوري بالثقة التي أولاها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينها رئيسةً للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للمقتضيات الدستورية للمملكة.

الحكومة المغربية الجديدة

وتمنى فهمي للمنصوري التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها، وخدمة مصالح المملكة المغربية وتحقيق تطلعات الشعب المغربي، مؤكداً أن توليها رئاسة الحكومة، كأول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة، يمثل محطة بارزة في مسيرة المرأة المغربية والعربية، ويعكس ما حققته من حضور متقدم وفاعل في الحياة العامة ومواقع المسؤولية وصنع القرار، وما تضطلع به من دور متزايد في الإسهام في مسيرة التنمية والبناء الوطني.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة المغربية الجديدة بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم المصالح العربية، متمنياً للمملكة المغربية وشعبها مزيداً من التقدم والتنمية والازدهار.