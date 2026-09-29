قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة وقادة القوات المسلحة والشرطة
الجيش الإيراني يعلن مكافأة 10 مليارات تومان للنساء مقابل أسر جنود أمريكيين
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا
أحمد موسى: قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لدعمهم مشتريات عسكرية لإيران
حمزة عبد الكريم يحتفل بأول أهدافه مع منتخب مصر بعد خماسية جنوب السودان
صحيفة كتالونية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد هدفه الأول مع منتخب مصر
البيت الأبيض يحث الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من مخزونات الديزل لخفض الأسعار
بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين
العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى إيران بعد استثناء من العقوبات الأمريكية
الرئيس السيسي يشدد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها
الحكومة: الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فاطمة الزهراء المنصوري.. من عمدة مراكش إلى أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة المغربية

فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المغربية
فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المغربية
أمنية رشاد الجلوي

في مسار سياسي امتد لنحو عقدين، انتقلت فاطمة الزهراء المنصوري من العمل في مجال المحاماة إلى رئاسة مدينة مراكش، ثم إلى الحكومة والبرلمان وقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تصل، في 29 سبتمبر 2026، إلى رئاسة الحكومة المغربية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة.

ويأتي وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، وحصوله على 97 مقعدًا من أصل 395 في مجلس النواب. وبموجب الفصل 47 من الدستور المغربي، عيّن الملك محمد السادس المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

من مراكش بدأت الحكاية

وُلدت فاطمة الزهراء المنصوري في مراكش عام 1976، ونشأت في عائلة لها حضور في الحياة العامة المغربية؛ فوالدها عبد الرحمن المنصوري كان باشا مراكش وسفيرًا للمغرب لدى الإمارات العربية المتحدة.

اختارت المنصوري دراسة القانون في فرنسا، وتخصصت في القانون العقاري، قبل أن تعود إلى مراكش وتمارس المحاماة. وانضمت إلى هيئة المحامين بالمدينة عام 2005، ثم بدأت الانتقال تدريجيًا إلى العمل السياسي. 

وكان دخولها إلى حزب الأصالة والمعاصرة في سنواته الأولى محطة أساسية في مسيرتها، بعدما انخرطت في الحزب الذي تأسس عام 2008، لتتدرج لاحقًا في مواقعه التنظيمية. 

أول امرأة تترأس مراكش

في عام 2009، حققت المنصوري أولى محطاتها السياسية اللافتة، عندما انتُخبت عمدة لمدينة مراكش، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المدينة، وهي في الثالثة والثلاثين من عمرها.

وخلال تجربتها المحلية، ارتبط اسمها بملفات تطوير البنية التحتية والخدمات الحضرية، كما تولت رئاسة المجلس الجماعي لمراكش مرة أخرى بعد انتخابات 2021. وتشير مصادر مغربية إلى أنها أشرفت خلال ولايتها الأولى على مئات الخطط والمشروعات التنموية في المدينة. 

كما أثارت بعض قراراتها خلال رئاسة مراكش نقاشًا عامًا، من بينها مواقفها المتعلقة بالتوسع العمراني واستخدام موارد المياه في المدينة السياحية، بما عكس انتقالها المبكر من العمل القانوني إلى إدارة ملفات مدينة كبرى ذات أهمية اقتصادية وسياحية. 

من عمدة إلى وزيرة ونائبة برلمانية

لم تتوقف مسيرة المنصوري عند العمل المحلي، إذ انتُخبت عضوًا في البرلمان المغربي عام 2011، واحتفظت بمقعدها بعد انتخابات 2016 و2021.

وفي حكومة عزيز أخنوش التي تشكلت بعد انتخابات 2021، تولت حقيبة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي حقيبة ارتبطت بشكل مباشر بخبرتها السابقة في القانون العقاري والتخطيط الحضري. 

وفي الوقت نفسه، واصلت حضورها في المشهد المحلي، إذ عادت إلى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش في 2021، لتجمع بين الخبرة الحكومية والعمل السياسي المحلي.

صعود داخل حزب الأصالة والمعاصرة

داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أصبحت المنصوري واحدة من أبرز الشخصيات القيادية، وتولت رئاسة المجلس الوطني للحزب في وقت سابق، قبل أن تصبح ضمن القيادة الجماعية للحزب.

ومع اقتراب انتخابات 2026، برز اسمها باعتبارها إحدى الشخصيات الرئيسية في الحزب، خصوصًا مع دخول الحزب الانتخابات بطموح تصدر المشهد البرلماني. وأظهرت النتائج حصول «الأصالة والمعاصرة» على 97 مقعدًا، ليتقدم على التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال. 

حضور دولي مبكر

لم يقتصر الاهتمام بالمنصوري على الساحة المغربية؛ ففي عام 2014 اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن قائمة القادة العالميين الشباب، كما ظهرت في قوائم دولية للنساء الأفريقيات الشابات صاحبات الحضور السياسي.

وفي تلك المرحلة، لفتت تجربتها في مراكش اهتمام مؤسسات إعلامية ودولية، خصوصًا مع كونها امرأة شابة تولت إدارة واحدة من أهم المدن السياحية في المغرب.

امرأة في مواجهة اختبارات السياسة

مسيرة المنصوري لم تخلُ من الأزمات والاختبارات السياسية؛ فانتخابها عمدة لمراكش عام 2009 واجه طعونًا قضائية، قبل أن تستعيد منصبها بقرار من القضاء الإداري، وفق تقارير تناولت تلك المرحلة. 

كما واجهت خلال السنوات الأخيرة انتقادات وادعاءات مرتبطة بملكية أراضٍ عائلية في مراكش، وردت عليها بنفي الاتهامات والتأكيد أن الأراضي مملوكة لعائلتها بصورة خاصة، وأن عمليات البيع تمت وفق الإجراءات القانونية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية. 

محطة جديدة في مسيرتها

تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يضيف محطة جديدة إلى مسيرة سياسية بدأت من مراكش، مرورًا بالمحاماة والمجلس البلدي والبرلمان والحكومة وقيادة حزب الأصالة والمعاصرة.

لكن الوصول إلى رئاسة الحكومة لا يعني نهاية الاختبارات السياسية؛ فالمنصوري تبدأ مهمتها في ظل برلمان لا يمتلك فيه حزبها أغلبية منفردة، ما يفرض عليها الدخول في مشاورات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل ائتلاف قادر على تأمين الأغلبية البرلمانية.

وبذلك، تتحول المنصوري من أول امرأة تقود مراكش إلى أول امرأة تقود الحكومة المغربية، في مسار جعل تجربتها السياسية مرتبطة بمحطات متتالية من العمل المحلي والبرلماني والحكومي والحزبي، وصولًا إلى أعلى منصب تنفيذي في المملكة. 

فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش رئيسة وزراء المغرب الحكومة المغربية حزب الأصالة والمعاصرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

ملتقى القيادات الشابة.. اليماحي: الشباب هم الصمام الأول للأمن القومي العربي

العراق

العراق ينفذ حكم الإعدام بحق 10 مدانين بجرائم إرهاب

أرشيفية

لأول مرة.. كاليفورنيا تعتمد العيدين الفطر والأضحى ضمن العطلات الرسمية

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد