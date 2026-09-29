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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الحكومة سترد على كافة تساؤلات الشارع خلال مؤتمر أكتوبر المقبل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في إطار استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُقرر عقده في أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يتعلق بملفات البنية التحتية، والتنمية العمرانية، والتنمية المحلية، والتي تأتي ضمن أهم الملفات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر القادم، لكونها تشغل اهتماما كبيرا لدى المواطن، وتحظى في الوقت نفسه بقدرٍ كبير من المناقشة من خلال الرأي العام، وترتبط بالعديد من التساؤلات، ومن ثم فهناك ضرورة للاستعداد خلال المؤتمر لشرح كل الأبعاد الخاصة بهذه الملفات المهمة والحيوية، والرد على كل التساؤلات المُثارة حولها.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز المحاور لهذه القطاعات المهمة، وعدداً من التساؤلات المُثارة بشأنها، وشواغل الرأي العام ذات الصلة بها، سواء فيما يتعلق بالطرق، ووسائل النقل، أو الإسكان، بمختلف شرائحه، وكذا مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري في مختلف المحافظات المستهدفة، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية المتنوعة.

وفي هذا الصدد، أكد مدبولي ضرورة حصر كل هذه التساؤلات وتفنيدها والإجابة عنها خلال المؤتمر، وتوضيح ردود الحكومة على الانتقادات المختلفة التي تُوجه لهذه القطاعات، لافتاً إلى أن المؤتمر من المقرر أن يشهد أيضاً طرح الرؤى المُستقبلية بشأن هذه الملفات المهمة، وكذا الإعلان عن مشروعات لها برامج زمنية محددة تسهم في تحسين معيشة المواطن.

رئيس الوزراء وزيرة التنمية المحلية والبيئة التنمية العمرانية

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